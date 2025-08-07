Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tịch thu hơn 100 thỏi vàng nguyên chất nặng 103 kg, trị giá 291 tỷ đồng trên xe ô tô: Danh tính người bị bắt giữ gây bất ngờ

07-08-2025 - 20:21 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 6/8, cảnh sát Brazil đã tiến hành một vụ thu giữ vàng được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử nước này.

Trong quá trình kiểm tra một chiếc ô tô, lực lượng Cảnh sát Đường bộ Liên bang Brazil phát hiện 100 thỏi vàng nguyên khối với tổng trọng lượng 103 kg. Số vàng này ước tính lên đến hơn 291 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại của Ngân hàng Trung ương Brazil.

Sĩ quan Rodrigo Magno phát biểu với truyền thông địa phương: “Chúng tôi đã yêu cầu dừng xe. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi nhận thấy một số bộ phận xe đã bị tác động. Điều này thúc đẩy chúng tôi tiến hành khám xét kỹ lưỡng hơn”.

Tịch thu hơn 100 thỏi vàng nguyên chất nặng 103 kg, trị giá 291 tỷ đồng trên xe ô tô: Danh tính người bị bắt giữ gây bất ngờ- Ảnh 1.

Tịch thu hơn 100 thỏi vàng nguyên chất nặng 103 kg, trị giá 291 tỷ đồng trên xe ô tô: Danh tính người bị bắt giữ gây bất ngờ- Ảnh 2.

Người ngồi trên xe được xác định là Suzy Alencar, một influencer (người có sức ảnh hưởng) tại Brazil. Suzy có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô thường chia sẻ các video về tình gia đình, thời trang và những khoảnh khắc đời thường.

Suzy cho biết cô đang đi du lịch cùng chồng là Bruno Mendes de Jesus. Cả hai đã bị bắt giữ tại hiện trường. Tuy nhiên, Suzy sau đó đã được trả tự do, trong khi Bruno tiếp tục bị tạm giữ để điều tra. Đáng chú ý, Bruno từ chối đưa ra lời khai.

Tịch thu hơn 100 thỏi vàng nguyên chất nặng 103 kg, trị giá 291 tỷ đồng trên xe ô tô: Danh tính người bị bắt giữ gây bất ngờ- Ảnh 3.

Suzy Alencar và Bruno Mendes de Jesus

Luật sư Smiller Rodrigues de Carvalho, đại diện pháp lý cho Bruno, cho biết thân chủ của ông là "người phạm tội lần đầu, không có tiền án". Luật sư cho biết Bruno là một công nhân làm việc trong ngành khai thác mỏ.

“Theo quy định pháp luật, việc khai thác khoáng sản không có giấy phép hợp pháp, cũng như không tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường và thuế, sẽ cấu thành hành vi vi phạm hành chính hoặc hình sự”, luật sư cho biết.

Ông cũng khẳng định Bruno không có liên hệ với bất kỳ tổ chức tội phạm nào và không tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho trật tự công cộng.

Đột kích 6 địa điểm liên quan tới chuyên viên kiểm định xe cơ giới lương tháng 32 triệu, thu giữ 1 kg vàng, 2 kg bạc cùng "sổ đỏ" 44 lô đất

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

