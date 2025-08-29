Tiêm Meso là gì mà bao người sẵn sàng đầu tư hàng chục triệu đồng?

Tiêm Meso là gì?

Tiêm meso (mesotherapy) là kỹ thuật đưa một lượng vi chất rất nhỏ trực tiếp vào da nhằm kích thích sinh học, cải thiện cấu trúc và chức năng da. Tùy vào vùng tiêm và loại hoạt chất, phương pháp này có thể giúp da săn chắc, trẻ hóa, hoặc hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa. Các bác sĩ thường phối hợp nhiều dưỡng chất trong quá trình điều trị để đạt hiệu quả tối ưu.

Phương pháp này được bác sĩ Michel Pistor (Pháp) phát minh năm 1952. Đến 1964, ông thành lập Hiệp hội Điều trị bằng kỹ thuật tiêm vi điểm tại Pháp. Sau nhiều hội nghị quốc tế, đến năm 1987, mesotherapy được Hiệp hội Y khoa Pháp công nhận là một phương pháp điều trị hợp pháp.

Hiện nay, tiêm meso đã phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, và được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế – thẩm mỹ cho cả nam và nữ.

Công dụng của tiêm Meso

1. Trẻ hóa, làm căng bóng da

Các hoạt chất tiêm meso kích thích tăng sinh collagen, tăng độ đàn hồi, giúp da mịn màng, giảm nếp nhăn và trở nên săn chắc hơn.

2. Làm sáng và đều màu da

Nhờ khả năng ức chế tế bào sắc tố melanocytes, mesotherapy giúp hạn chế sản xuất melanin. Đồng thời, các dưỡng chất nuôi da được đưa trực tiếp vào biểu bì giúp da khỏe mạnh, tươi sáng và đồng đều màu sắc.

3. Kích thích mọc tóc

Khi tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) hoặc các hoạt chất đặc trị vào da đầu, lưu thông máu được cải thiện, nang tóc được nuôi dưỡng, từ đó giảm gãy rụng và thúc đẩy tóc mọc dày, khỏe.

4. Hỗ trợ điều trị sẹo rỗ

Mesotherapy thường được kết hợp với các liệu pháp tái tạo da, giúp làm đầy sẹo rỗ, cải thiện bề mặt da và duy trì sự căng bóng.

5. Điều trị chứng tăng tiết mồ hôi

Ứng dụng tiêm Botulinum toxin (Botox) trong meso đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong kiểm soát tình trạng tiết mồ hôi quá mức.