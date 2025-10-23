Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Ban Quản lý dự án và các xã, phường đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm.



Theo báo cáo, trong năm 2025, toàn khu vực tỉnh Bình Dương cũ được giao thực hiện 94 dự án với tổng vốn bố trí từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện là 25.808 tỷ đồng; đã giải ngân được 9.771 tỷ đồng, đạt 37,86% tổng vốn giao.

Các dự án vốn lớn (trên 50 tỷ đồng) được triển khai tích cực. Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 có kế hoạch vốn 1.400 tỷ đồng. Nếu được tháo gỡ vướng mắc về ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể trong tháng 10/2025, dự kiến sẽ giải ngân toàn bộ trong tháng 11/2025.

Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 có kế hoạch vốn 7.307 tỷ đồng, hiện giải ngân đạt 16%. Vướng mắc liên quan đến đo đạc, xác nhận ranh giới đất và giải quyết bồi thường cho 44 hộ dân sử dụng đất nông lâm trường chiến khu D.

Dự án giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc (bổ sung 12,5km) đã phê duyệt bồi thường cho 44 trường hợp với 73,42 tỷ đồng (đạt 13% kế hoạch). Vướng mắc liên quan đến các trường hợp đang sử dụng đất lâm trường.

Dự án giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tiến độ tốt, chưa phát sinh vướng mắc lớn, đã giải ngân 2.766 tỷ đồng (đạt 35%).

Phối cảnh cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài khoảng 57 km, là tuyến giao thông chiến lược kết nối TP.HCM với Bình Dương (TP.HCM mới) và Bình Phước (Đồng Nai mới).

Đoạn đi qua Bình Dương dài 52 km, tổng vốn 17.400 tỷ đồng, đã khởi công từ tháng 2, dự kiến hoàn thành năm 2027. Đoạn qua Bình Phước dài 6,6 km được khởi công hồi cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư hơn 1.470 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026. Riêng đoạn qua TP.HCM dài 1,7 km đang hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng.

Trao đổi tại cuộc họp, các sở ngành, địa phương đã kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải ngân theo kế hoạch. Theo đó, kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn để đảm bảo đúng quy định. Sở Xây dựng hướng dẫn rõ việc hỗ trợ thêm 30% cho nhà không đủ điều kiện bồi thường. Sở Tài chính làm rõ nguồn kinh phí thuê đơn vị thẩm định giá đất…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh khẳng định, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đóng vai trò quan trọng trong giải ngân vốn đầu tư công. Nếu sớm giải quyết các vướng mắc trong quý 4/2025, tổng vốn giải ngân sẽ được cải thiện đáng kể.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở ngành trả lời ngay các kiến nghị tại cuộc họp; các xã, phường báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở để Thành phố kịp thời giải quyết. Cùng với đó đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin tiến độ chi trả bồi thường, tuyên dương khen thưởng các hộ dân đi đầu bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án… tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất hỗ trợ đội ngũ có chuyên môn cho các phường, xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.