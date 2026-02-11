Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiến độ 'siêu cầu' gần 20.000 tỷ đồng qua sông Hồng, nối Tây Hồ với Đông Anh do liên danh Vingroup xây dựng sau gần 10 tháng khởi công

11-02-2026 - 09:09 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công vào ngày 19/5/2025.

Ngày 10/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi thăm, chúc Tết, động viên và trao quà tới các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp dịch vụ công ích và công trình trọng điểm đang làm nhiệm vụ xuyên Tết trên địa bàn Thủ đô.

Trong chương trình công tác, ông Thắng đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công công trình Cầu Tứ Liên.

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công vào ngày 19/5/2025. Dự án có tổng chiều dài 5,15 km, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ; điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa xã Đông Anh.

Cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m). Đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu gồm 4 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 19.830 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư khoảng 4.332 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,53 ha, khoảng 701 trường hợp thu hồi đất.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội là chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.498 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn VinGroup và một số đối tác khác.

Trước đó, tại báo cáo kinh tế – xã hội tháng 1/2026, Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết, cầu Tứ Liên đến nay đã bàn giao khoảng 39,1/62,5 ha mặt bằng, đồng thời giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất tại công trường, công trình hiện triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính theo kế hoạch và thông xe trong quý II/2027.

Tại công trường, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ân cần thăm hỏi điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động, ghi nhận tinh thần làm việc xuyên Tết để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời yêu cầu đặt an toàn lao động lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật. Ông Vũ Đại Thắng khẳng định luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động yên tâm công tác, được chăm lo đầy đủ về chế độ, chính sách và an sinh xã hội trong dịp Tết.

Ngay quý I/2026, dự kiến khởi công TTTM GO! hơn 410 tỷ đồng, rộng hơn 12.000m2 tại tỉnh miền núi phía Bắc

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

