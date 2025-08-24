Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiền Phong Nam tổ chức chuyến du lịch và lễ tri ân hệ thống phân phối tại Singapore

24-08-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Ngày 17/08/2025, tại Quốc đảo Singapore, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) đã tổ chức chuyến du lịch gắn kết kết hợp Lễ Tri ân Hệ thống Bán hàng khu vực phía Nam 6 tháng đầu năm 2025.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, vừa mang đến trải nghiệm gắn kết đáng nhớ cho các đối tác, vừa là dấu mốc quan trọng ghi nhận những thành quả vượt bậc và tri ân sự đồng hành bền bỉ của hệ thống phân phối trong nửa đầu năm với nhiều cột mốc phát triển ấn tượng.

Singapore - Điểm hẹn tri ân mang tầm vóc quốc tế

Việc lựa chọn Singapore làm nơi tổ chức đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho Lễ Tri ân năm nay. Quốc đảo hiện đại, năng động này không chỉ mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho hệ thống phân phối, mà còn thể hiện khát vọng vươn xa, hội nhập sâu rộng của Tiền Phong Nam.

Hành trình Singapore lần này còn được xem như một món quà tri ân ý nghĩa mà Tiền Phong Nam dành cho các đối tác. Đây là cơ hội để toàn hệ thống không chỉ cùng nhau tổng kết thành quả kinh doanh, mà còn có thêm thời gian gắn kết, chia sẻ và củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt.

Tiền Phong Nam tổ chức chuyến du lịch và lễ tri ân hệ thống phân phối tại Singapore- Ảnh 1.

Ban Lãnh đạo, các đơn vị phân phối và cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Singapore

Đêm Gala tri ân - Tinh thần gắn kết, vững bước tiên phong

Tiếp nối phần lễ vinh danh, đêm Gala tri ân tại Singapore đã mang đến một không gian ấm cúng và đầy cảm xúc. Đây là dịp để Ban Lãnh đạo công ty, các Trung tâm phân phối, Nhà phân phối, Đơn vị bán hàng và tập thể nhân viên kinh doanh cùng hội tụ, chia sẻ và thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Tiền Phong Nam tổ chức chuyến du lịch và lễ tri ân hệ thống phân phối tại Singapore- Ảnh 2.

Đêm Gala diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng

Không chỉ là một bữa tiệc giao lưu, đêm Gala còn là lời khẳng định về vai trò đồng hành và những cống hiến quý báu của toàn hệ thống. Những khoảnh khắc nâng ly chúc mừng, những câu chuyện sẻ chia đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin và khí thế mới cho chặng đường phía trước.

Thông điệp xuyên suốt chương trình nhấn mạnh: sự gắn bó bền chặt của hệ thống phân phối chính là nền tảng vững chắc để Tiền Phong Nam tiếp tục tiên phong và chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Vinh danh những đơn vị xuất sắc

Trong khuôn khổ chương trình, Tiền Phong Nam đã trao nhiều hạng mục giải thưởng, ghi nhận những đơn vị có thành tích nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2025.

Giải Đặc biệt: Đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Hùng Anh.

Giải Nhất toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Hội Ngộ Phương Nam.

Giải Nhì toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Thiên An.

Giải Ba toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối BGC.

Giải Tư toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Minh Nghi.

Giải Năm toàn hệ thống phía Nam: Nhà phân phối Tùng Lam.

Tiền Phong Nam tổ chức chuyến du lịch và lễ tri ân hệ thống phân phối tại Singapore- Ảnh 3.

Hùng Anh - Đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống phía Nam

Bên cạnh đó, chương trình còn tôn vinh Top 10 Nhà phân phối Triển vọng toàn hệ thống, Top 15 Nhà phân phối Triển vọng theo khu vực và Top 15 Đơn vị bán hàng Triển vọng toàn hệ thống, thể hiện sự phát triển đồng đều và nền tảng bền vững của mạng lưới phân phối. Đây chính là nền tảng vững chắc để Tiền Phong Nam tiếp tục chinh phục những mục tiêu tăng trưởng đột phá trong tương lai.

Ánh Dương

