Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tiên tri" buồn: Đây là thứ thống trị tiêu thụ năng lượng toàn cầu sau năm 2050

21-10-2025 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

"Đây có lẽ là sự thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của chúng ta về sự phát triển của hệ thống năng lượng".

Reuters dẫn báo cáo mới nhất của McKinsey cho biết, nhiên liệu hóa thạch - bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá - sẽ tiếp tục thống trị cơ cấu năng lượng của thế giới sau năm 2050, do nhu cầu điện tăng cao vượt xa sự chuyển dịch sang năng lượng tái tạo của thế giới.

Theo báo cáo, nhu cầu điện sẽ tăng chủ yếu do dự kiến ngành công nghiệp và xây dựng sẽ tăng 20-40% vào năm 2050, trong đó các trung tâm dữ liệu ở Bắc Mỹ được coi là những tác nhân lớn nhất gây ra sự gia tăng này.

"Đây có lẽ là sự thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của chúng ta về sự phát triển của hệ thống năng lượng", đối tác Diego Hernandez Diaz của McKinsey nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng McKinsey hiện không kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ sẽ ổn định cho đến những năm 2030, "điều này dẫn chúng ta đến viễn cảnh 55% năng lượng toàn cầu sẽ là nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050".

McKinsey dự kiến nhiên liệu hóa thạch sẽ chiếm khoảng 41-55% mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu vào năm 2050, giảm so với mức 64% hiện nay nhưng cao hơn so với dự đoán trước đây.

Nhu cầu điện năng liên quan đến trung tâm dữ liệu của Mỹ dự kiến sẽ tăng gần 25% mỗi năm cho đến năm 2030, trong khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu sẽ tăng trưởng trung bình 17% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2030, đặc biệt là ở các nước OECD.

Báo cáo cho biết nhiên liệu thay thế khó có thể được áp dụng rộng rãi trước năm 2040 trừ khi được yêu cầu.

Việc tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch đặt ra thách thức lớn đối với việc đạt được mục tiêu Net Zero trên toàn cầu.

Sự thống trị kéo dài của nhiên liệu hóa thạch đồng nghĩa với việc lượng phát thải khí nhà kính sẽ tiếp tục tăng, làm trầm trọng thêm vấn đề biến đổi khí hậu. Theo báo cáo, nếu xu hướng hiện tại không thay đổi, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng vượt mức 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng như hiện tượng thời tiết cực đoan, mực nước biển dâng cao và suy giảm đa dạng sinh học.

Khí thải từ nhiên liệu hóa thạch không chỉ gây ra biến đổi khí hậu mà còn làm ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính ô nhiễm không khí từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra nhiều ca tử vong sớm mỗi năm. Ngoài ra, việc khai thác và vận chuyển nhiên liệu hóa thạch còn gây ra các thảm họa môi trường, như tràn dầu hoặc ô nhiễm nguồn nước, làm tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên.

Trung Quốc bác thông tin đứng đầu thế giới về tiêu thụ năng lượng

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đang mua hơn 2 tỷ m³ khí đốt Nga với giá rẻ bèo mỗi năm, quốc gia châu Âu ‘chết lặng’ trước động thái dứt khoát của EU, rơi vào tình thế ‘gần như vô vọng’

Đang mua hơn 2 tỷ m³ khí đốt Nga với giá rẻ bèo mỗi năm, quốc gia châu Âu ‘chết lặng’ trước động thái dứt khoát của EU, rơi vào tình thế ‘gần như vô vọng’ Nổi bật

"Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời nhưng con cái không muốn tiếp quản cơ nghiệp": Tiếng than giữa cuộc “khủng hoảng người thừa kế” Nhật Bản và cơ hội mới ở nền kinh tế có tiếng "bảo thủ"

"Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời nhưng con cái không muốn tiếp quản cơ nghiệp": Tiếng than giữa cuộc “khủng hoảng người thừa kế” Nhật Bản và cơ hội mới ở nền kinh tế có tiếng "bảo thủ" Nổi bật

Cổ phiếu Apple phá đỉnh lịch sử nhờ iPhone 17

Cổ phiếu Apple phá đỉnh lịch sử nhờ iPhone 17

15:00 , 21/10/2025
Nga sắp sở hữu công trình hạt nhân chưa từng có: Đến nay, không một quốc gia nào làm được

Nga sắp sở hữu công trình hạt nhân chưa từng có: Đến nay, không một quốc gia nào làm được

14:41 , 21/10/2025
"Cạn lời" với một số thanh niên Hàn Quốc: Vừa mới cứu khỏi trại lừa đảo Campuchia, hôm sau quay lại luôn

"Cạn lời" với một số thanh niên Hàn Quốc: Vừa mới cứu khỏi trại lừa đảo Campuchia, hôm sau quay lại luôn

14:15 , 21/10/2025
Cơn đau đầu của Hàn Quốc: Hơn 421.000 người trẻ ở độ tuổi 20 không đi học, không đi làm, không tìm việc, khiến 38 tỷ USD thất thoát suốt 5 năm

Cơn đau đầu của Hàn Quốc: Hơn 421.000 người trẻ ở độ tuổi 20 không đi học, không đi làm, không tìm việc, khiến 38 tỷ USD thất thoát suốt 5 năm

13:32 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên