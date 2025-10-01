Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh

01-10-2025 - 18:32 PM | Thị trường chứng khoán

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh

Với sự trở lại của nhóm vốn hoá lớn, đặc biệt là các mã ngân hàng, VN-Index phiên hôm nay (1/10) tăng điểm. Tuy nhiên, dòng tiền vào thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 21.300 tỷ đồng.

Động lực cho thị trường hôm nay chủ yếu đến từ sự trở lại mạnh mẽ của nhóm ngân hàng - nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất thị trường , trong bối cảnh cổ phiếu VIC giảm điểm và tạm “nghỉ ngơi” sau chuỗi phiên tăng nóng.

Cổ phiếu ngân hàng là tâm điểm giao dịch khi hàng loạt mã bật tăng, dẫn dắt đà hồi phục. STB gây chú ý nhất với mức tăng 5,1% lên 59.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu của Sacombank cũng là 1 trong 2 mã giao dịch nghìn tỷ trong phiên ảm đạm. Giá trị giao dịch STB hơn 1.082 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn sàn. Các mã lớn khác như LPB, TPB, TCB… đồng loạt tăng giá, đóng góp thêm lực kéo chỉ số chung.

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh- Ảnh 1.

Dòng tiền vào thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 21.300 tỷ đồng.

Nếu như trong nhiều phiên trước, VIC là “đầu tàu” kéo chỉ số, thì hôm nay vai trò đó đã được nhóm ngân hàng đảm nhận. Nhóm Vingroup ghi nhận VIC, VHM đồng loạt điều chỉnh. Riêng VRE giữ được sắc xanh, tăng 3,3%.

Sự phân hoá cũng diễn ra trong nhóm bất động sản . Trái với việc điều chỉnh của một số mã lớn, thì nhóm nhỏ, vừa giao dịch tích cực, khi TCH, DXG, HHS, CII, GEX, CEO, NVL, PDR… tăng giá. Nhóm chứng khoán hồi phục, với VIX tăng 2,5%, đồng thời là mã “hút” dòng tiền mạnh nhất. SHS, SSI, VND giữ sắc xanh. Dòng tiền vẫn chọn lọc, tập trung nhiều hơn nhóm chứng khoán, trước thềm kết quả nâng hạng thị trường được công bố.

Diễn biến tích cực hơn cũng ghi nhận ở nhiều nhóm ngành như xây dựng, thép. Trong đó, HPG tăng 0,5% lên 28.300 đồng/cổ phiếu, NKG nhích nhẹ 0,3%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,35 điểm (0,2%) lên 1.665,05 điểm. HNX-Index tăng 0,06 điểm (0,02%) lên 273,22 điểm. UPCoM-Index tăng 0,33 điểm (0,3%) đạt 109,79 điểm.

Giao dịch khối ngoại vẫn trong trạng thái bán ròng, giá trị hơn 1.651 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh gồm: VHM, FPT, MWG, STB, VRE…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng

Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa bão, bao gồm cả xe xăng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa bão, bao gồm cả xe xăng

17:55 , 01/10/2025
Một thế lực bất ngờ tung gần 300 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tháng

Một thế lực bất ngờ tung gần 300 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tháng

17:33 , 01/10/2025
NÓNG: Khẩn cấp chi trả một khoản tiền cho người dân bị thiệt hại bởi bão số 10 Bualoi

NÓNG: Khẩn cấp chi trả một khoản tiền cho người dân bị thiệt hại bởi bão số 10 Bualoi

17:07 , 01/10/2025
Transimex sắp chi gần 170 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 10%

Transimex sắp chi gần 170 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 10%

17:00 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên