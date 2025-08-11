Tiếp đà bán ròng hơn 600 tỷ đồng phiên đầu tuần, khối ngoại 'xả' mạnh cổ phiếu nào?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiều mua, cổ phiếu VPB và SHB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt là 120 tỷ và 108 tỷ đồng.

Dòng tiền “cuồn cuộn” đổ vào thị trường đẩy chỉ số VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.600 điểm trước khi đà tăng thu hẹp đôi chút về cuối phiên 11/8. Đóng cửa, VN-Index tăng gần 12 điểm lên 1.596,86 điểm, tiếp tục thiết lập mốc đỉnh cao mọi thời đại. Thanh khoản duy trì mức cao, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 44.328 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng mạnh tay với giá trị 649 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 619 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VPB và SHB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt là 120 tỷ và 108 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu MSN, SSI và VND cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 57-93 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất 193 tỷ đồng. Tiếp theo, FPT và GEX là 2 mã bị bán ròng với giá trị lần lượt 123 tỷ và 102 tỷ đồng. Ngoài ra, các cổ phiếu khác như DGC và DPM đồng loạt bị "xả" mạnh với giá trị dao động từ 62 tỷ tới 68 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 17 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHS được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị 45 tỷ đồng; IDC và MBS cũng được rót ròng khoảng 12-21 tỷ mỗi mã. Theo sau, TNG và APS cũng được mua ròng khoảng vài tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu PVS và CEO bị bán ròng trên HNX với giá trị lần lượt 38 tỷ và 23 tỷ đồng; ngoài ra, LAS, VFS và DTD cũng bị bán ròng khoảng 3 tỷ đến 5 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 47 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu NCS, TV1 và MCG được mua ròng khoảng một vài trăm triệu đồng; theo sau, CSI và IFS được mua ròng nhẹ trên UPCOM phiên nay.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV và MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 21-22 tỷ trong khi VEA, MSR và TIN cũng bị bán ròng với giá trị không nhiều.

Ngọc Ly

