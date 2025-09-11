Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiếp mạch lỗ, Đường Man của đại gia Đường “bia” bị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên BCTC

11-09-2025 - 06:22 AM | Bất động sản

Khóa sổ bán niên 2025, Công ty CP Đường Man lỗ ròng 271,1 tỷ đồng, qua đó, kéo vốn chủ sở hữu còn vỏn vẹn 6,3 tỷ đồng và nợ phải trả đã gấp 174 lần vốn chủ.

Công ty CP Đường Man được biết đến là doanh nghiệp đứng sau khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham Hanoi Golden Lake tại đất "vàng" mặt tiền hồ Giảng Võ

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đường Man vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính bán niên năm 2025.

Theo đó, Đường Man báo lỗ ròng hơn 17,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, mức lỗ này đã cải thiện hơn khoản lỗ ròng của cùng kỳ năm ngoái 65,3%.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Đường Man hơn 6,3 tỷ đồng, giảm 73,5% so với kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 277,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 271,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả gấp 174,66 lần vốn chủ sở hữu, tương đương ở mức hơn 1.102,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 11,9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong đó, nợ vay ngân hàng ghi nhận gần 286,7 tỷ đồng và nợ phải trả khác gần 616,1 tỷ đồng và nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 199,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo công bố của Đường Man gửi HNX, BCTC bán niên 2025 của doanh nghiệp bị đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế đưa ra “ý kiến kiểm toán ngoại trừ”. Tuy nhiên, tại báo cáo gửi HNX, Đường Man không trình bày rõ nội dung ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán là gì.

Về nợ vay trái phiếu, theo công bố trên HNX, hiện Đường Man đang lưu hành 1 lô trái phiếu duy nhất mã DMBOND2017, được phát hành từ ngày 20/11/2017, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/11/2024.

Theo kế hoạch, ngày 12/6/2025, Đường Man phải thực hiện thanh toán 200 tỷ tiền gốc cho lô trái phiếu nêu trên. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán được gần 609,8 triệu đồng, còn lại gần 199,4 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Theo giải trình, Đường Man cho biết do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn thanh toán theo kế hoạch. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương lượng với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.

Đường Man thành lập tháng 2/2002 hiện có vốn điều lệ 277,5 tỷ đồng do ông Nguyễn Hữu Đường (SN 1954) sở hữu 88% vốn và nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT. Từ tháng 9/2021, ông Trần Minh Thông thay ông Nguyễn Hữu Đường giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đường Man còn là thành viên của Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group), doanh nghiệp được thành lập từ năm 1993.

Theo như giới thiệu trên website, lĩnh vực hoạt động chủ chốt của Hòa Bình Group bao gồm sản xuất, kinh doanh rượu bia, nước giải khát; xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp; sản xuất malt ( nguyên liệu chính để sản xuất bia); kinh doanh nhà, bất động sản, nhà hàng, khách sạn,...

Cập nhật mới nhất ngày 9/5/2025, Hòa Bình Group có vốn điều lệ ở mức 1.500 tỷ đồng, do ông Nguyễn Hữu Đường giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, đồng thời sở hữu 47,68% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Hữu Đường còn được gọi với biệt danh Đường "bia" vì từng nổi danh là người đầu tiên sản xuất malt bia tại Việt Nam. Đường Man cũng là nhà cung cấp malt bia cho nhiều đơn vị sản xuất bia trong nước.

Theo Lê Sáng

Nhịp sống thị trường

