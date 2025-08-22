TIG muốn chuyển nhượng công ty con tại Hungary

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (MCK: TIG, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Sử dụng Bất động sản RE-G.

Theo đó, giá chuyển nhượng sẽ căn cứ vào tình hình thị trường đảm bảo tối đa lợi ích của công ty. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III, quý IV/2025.

Bên nhận chuyển nhượng là các nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng đáp ứng tiêu chí về giá và điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo như giới thiệu trên website của TIG, Bất động sản RE-G có vốn điều lệ 3 triệu HUF (tương đương khoảng hơn 233 triệu đồng), do TIG sở hữu 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản, trụ sở được đặt tại Hungary.

Cảnh quan dự án Vườn Vua Resort & Villas. Nguồn: TIG

Tại thời điểm ngày 30/6/2025, TIG ghi nhận lợi thế thương mại tại Bất động sản RE-G gần 22,9 tỷ đồng, giảm 5,8% so với thời điểm đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, TIG mang về doanh thu thuần gần 259,3 tỷ đồng, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 23,3 tỷ đồng, giảm 54,5%.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính sụt giảm 69% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 17,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 8,5%, lên mức gần 7,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ gần 7 tỷ đồng lên 28,5 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 7,4 tỷ đồng, giảm 89,5% so với mức lãi ròng hơn 70,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TIG mang về doanh thu thuần hơn 641,5 tỷ đồng, giảm 10,7% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 45,5 tỷ đồng, giảm 62,6%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của TIG tăng nhẹ 17,5 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 4.090,9 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 477,8 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 1.958,5 tỷ đồng, giảm 20,1 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 980,6 tỷ đồng, chiếm 50,1% tổng nợ.



