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TikTok Shop sắp thu thêm phí vận hành logistics, người mua có bị ảnh hưởng?

| | Thị trường

Sàn TikTok Shop tại Việt Nam thông báo sẽ thu thêm phí mới mang tên "phí vận hành logistics" với các kiện hàng nặng trên 10kg, mức thu tối đa 65.000 đồng/kiện.

Theo TikTok Shop, khoản phí vận hành logistics này chỉ áp dụng đối với các đơn hàng có trọng lượng kiện hàng trên 10kg. Biểu phí bắt đầu từ mức sàn 3.000 đồng/kiện và tăng dần theo từng bậc trọng lượng, chạm mốc tối đa lên đến 65.000 đồng cho một kiện hàng.

Tuy nhiên, khách mua hàng sẽ không bị ảnh hưởng. Khoản phí này do nhà bán hàng chi trả, trừ thẳng vào số tiền quyết toán đơn hàng và hoàn toàn không hiển thị trên hóa đơn thanh toán của người mua.

Đối với đơn hàng đã giao thành công ở chiều đi nhưng sau đó người mua yêu cầu trả hàng, hoàn tiền, nền tảng cũng nêu rõ khoản phí logistics này sẽ không được hoàn trả lại cho chủ shop.

Phí này sẽ chính thức được tính từ 0h ngày 12/10/2026 đối với tất cả đơn hàng mới phát sinh trên hệ thống. Các đơn hàng được đặt trước thời điểm này sẽ không bị tính phí vận hành logistic, ngay cả khi việc vận chuyển, giao hàng hoặc quyết toán diễn ra sau ngày có hiệu lực.

TikTok Shop sắp thu thêm phí vận hành logistics. (Ảnh minh họa)

Trước đó, hồi tháng 7/2026, TikTok Shop cũng đã công bố biểu phí mới. Theo đó, TikTok Shop điều chỉnh mức hoa hồng theo từng ngành hàng thay vì áp dụng một mức tăng đồng loạt. Một số nhóm sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng, nội thất, thiết bị sửa chữa, sản phẩm mẹ và bé hay chăm sóc cá nhân được giảm phí từ 1-3%, tùy từng phân khúc và loại hình nhà bán hàng.

Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh biểu phí là xu hướng tất yếu khi chi phí vận hành của các nền tảng ngày càng tăng, từ logistics, hạ tầng công nghệ đến các chương trình khuyến mại và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, mức phí cần được thiết kế hợp lý để không tạo áp lực quá lớn lên nhóm nhà bán hàng nhỏ và các ngành có biên lợi nhuận thấp.

Trong bối cảnh thương mại điện tử bước vào giai đoạn cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành, các nền tảng sẽ phải tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng giữa mục tiêu tăng doanh thu, duy trì đầu tư dài hạn và bảo đảm lợi ích của người bán cũng như người tiêu dùng. Việc tối ưu biểu phí theo từng ngành hàng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường vận hành linh hoạt hơn, đồng thời tạo điều kiện để cả nền tảng và nhà bán hàng cùng phát triển bền vững.

Theo Châu Anh/VTC News

VTC News

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