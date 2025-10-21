Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiktoker bất động sản "chốt deal" cả chục căn nhà mỗi tháng

21-10-2025 - 14:27 PM | Bất động sản

Ngoài xây kênh Tiktok chuẩn chỉnh, “Tâm Thật Thà” còn học nhiều kiến thức, pháp lý bất động sản để có thể "chốt deal" thành công.

Giới môi giới bất động sản tự do ở TP HCM nhiều người quen thuộc, thậm chí ngưỡng mộ cái tên "Tâm Thật Thà" - biệt danh của Trịnh Văn Thanh Tâm (sinh năm 1995), người nổi tiếng nhờ số lượng giao dịch nhà phố thành công vượt trội. Bí quyết của Tâm đến từ việc xây kênh TikTok và YouTube chuyên giới thiệu sản phẩm bất động sản với hình ảnh rõ nét, thông tin minh bạch.

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, từng công tác hai năm tại Đồng Nai, Tâm quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực bất động sản, một quyết định khiến nhiều người bất ngờ nhưng lại mở ra bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của anh. 

"Ban đầu tôi chỉ phát tờ rơi, dán quảng cáo ở cột điện, rồi đăng bài bán nhà trên website và Zalo. Nhưng khách hàng thường than phiền là không có thời gian đi xem, hoặc đi rồi lại thất vọng vì thông tin không đúng. Khi đó tôi nhận ra mình cần thay đổi cách tiếp cận" - Tâm kể. 

Tiktoker bất động sản "chốt deal" cả chục căn nhà mỗi tháng- Ảnh 1.

Môi giới bất động sản "chốt deal" nhiều nhờ xây kênh Tiktok chuẩn chỉnh

Theo Tâm, điều quan trọng nhất trong xây dựng kênh mạng xã hội về bất động sản là thông tin, hình ảnh thật, sổ sách pháp lý chuẩn, chỉnh. Mà để chuẩn hay không thì chính môi giới phải là người kiểm tra, cam kết và phải minh bạch, công khai chi tiết, các lỗi ở căn nhà nếu có cho khách hàng tin tưởng sản phẩm là đúng sự thật.

Tâm kể có một vị khách từ Mỹ qua kênh Tiktok của Tâm đã ưng căn nhà và liên hệ rồi nhờ người thân ở Việt Nam xem và đặt cọc mua luôn chỉ trong 1 lần đi xem.

Tâm cho biết anh phải dành thời gian nghiên cứu rất kỹ, chi tiết về Luật đất đai, các thông tư nghị định mới, đặc biệt là phải tìm hiểu quy hoạch ở các khu vực nội thành, các quận huyện mà mình giới thiệu nhà cho khách, tránh tình trạng bán nhà cho khách ra công chứng thì phát hiện bị sai hiện trạng, dễ bị giao dịch không thành công là mất tuy tín. 

Đặc biệt là phải hiểu các cách thức từ công chứng đến chuyển nhượng sang tên, các thủ tục quan trọng để khách hàng dù ở xa vẫn an tâm giao anh thực hiện giao dịch tài sản.

Theo Tâm, trong giao dịch bất động sản, liên quan đến tiền thì điều quan trọng nhất đó là niềm tin và để có niềm tin thì phải tốn thời gian tạo dựng.

Trung bình mỗi ngày Tâm quay và dựng ít nhất 1-2 video để đăng lên mạng xã hội. Ngoài ra, anh còn đi review bán nhà cho khách đặt trước. Đặc biệt nhiều môi giới khác cũng nhờ Tâm review, giới thiệu để bán nhanh sản phẩm. Có nhiều khách hàng sau một thời gian theo dõi kênh, đã liên hệ và mua rất nhanh.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

