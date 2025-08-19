Tìm hiểu về Sản phẩm Bạc Kim Phúc Lộc của Sacombank-SBJ!

Lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đã có những chia sẻ về sản phẩm bạc ép vỉ Kim Phúc Lộc, hiện nay đang là một trong những sản phẩm được nhiều người mong muốn sở hữu nhất.

Thưa ông, tốc độ tăng giá của Bạc trong thời gian gần đây có thật sự đáng chú ý?

Chắc chắn là có, trong 6 tháng đầu năm 2025, bạc đã tăng 35%, phá vỡ đỉnh giá 14 năm và hiện đang giao dịch quanh mức 38 - 39 USD/ounce (~1,5 triệu đồng/lượng). Có dự báo cho rằng, đến cuối năm 2025, bạc có thể quay lại mức đỉnh cũ của năm 2011 (50 USD/OUNCE). Đà tăng này không đơn thuần là hiệu ứng đầu cơ, mà đến từ nhiều yếu tố vĩ mô: cung – cầu lệch pha, căng thẳng địa chính trị, lạm phát và xu hướng tìm kiếm "nơi trú ẩn tài chính" an toàn.

Nhiều người vẫn xem Bạc là kim loại phụ, không đáng đầu tư lâu dài. Quan điểm của ông về vấn đề nay như thế nào?

Trước đây có thể đúng, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Hiện nay rất nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu tích trữ bạc đặc biệt là Trung Quốc vì các tính năng ứng dụng của bạc trong nhiều lĩnh vực công nghiệp đặc biệt kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vì bạc như vàng không bị oxi hóa và tính năng dẫn điện tốt hơn cả vàng và đồng. Trong 10 năm qua, bạc đã được khai thác hơn 50% trữ lượng trên toàn thế giới, và hiện nay chỉ còn lại khoảng 1/3 trữ lượng. Trong 10 năm tới bạc có thể sẽ bắt đầu khan hiếm khi mà nguồn tài nguyên ngày càng được khai thác để phục vụ các nhu cầu đời sống và sản xuất: trang sức làm đẹp, tích trữ và trong công nghiệp đặc biệt công nghệ cao như xe điện, năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử v.v. Điều này tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá bạc trong trung – dài hạn.

Và hãy nhớ: hơn 20 năm trước 1 lượng vàng giá 3.5 triệu VNĐ, trong khi 1 lượng bạc giá 100 ngàn VNĐ. Còn hiện nay vàng đang quanh mức 120 triệu VNĐ/lượng vượt quá thu nhập người dân, trong khi bạc đang ở mức 1.5 triệu VNĐ/lượng. Như vậy, bạc mang lại tỷ lệ lợi nhuận hấp dẫn hơn với số vốn thấp hơn rất nhiều.

Xin ông chia sẻ một số thông tin về sản phẩm bạc Kim Phúc Lộc?

Sản phẩm Kim Phúc lộc có hàm lượng bạc gần như nguyên chất 999+, nguyên liệu đầu vào được chúng tôi nhập 100% từ các thành viên hiệp hội thị trương Vàng - Bạc Luân Đôn (LBMA). Vì vậy chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo tốt nhất.

Ngoài ra, công nghệ bạc Kim Phúc Lộc ép vỉ tương tự như vàng ép vỉ 9999, đặc biệt ở mặt sau, có tem chống giả và mã QR code để trích xuất thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, đảm bảo uy tín chất lượng của sản phẩm. Điều này giúp cho người sở hữu sản phẩm bạc Kim Phúc Lộc yên tâm chất lượng tài sản của mình đang sở hữu.

Ai có thể sở hữu sản phẩm bạc Kim Phúc Lộc thưa ông?

Trước khi sản xuất và giới thiệu ra thị trường, chúng tôi cũng vô cùng trăn trở làm sao để giúp tất cả những người dân trong mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt người yếu thế, người lao động có thu nhập thấp có giải pháp bảo vệ tốt tài sản của mình. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, chúng tôi thấy bạc Kim Phúc Lộc chính là câu trả lời.

Như vậy, sản phẩm bạc Kim Phúc Lộc không giới hạn độ tuổi, giới tính, tầng lớp, giai cấp. Mọi người đều có cơ hội sở hữu sản phẩm Kim Phúc Lộc bởi các tính năng độc đáo của nó: giá tốt, dễ mua tích trữ, dễ dàng sở hữu, thủ tục mua bán nhanh chóng, trao tặng người thân, v.v. Vì vậy, từ khi đưa vào sản xuất và kinh doanh, chúng tôi luôn trong tình trạng quá tải sản xuất vì phải đáp ứng liên tục nhu cầu của người dân và khách hàng.

Tại sao Sacombank-SBJ không sản xuất loại sản phẩm 1kg bạc thưa ông?

Sản phẩm bạc Kim Phúc Lộc được tạo ra với sứ mệnh là phụng sự người dân không phải là sản phẩm đầu cơ, chúng tôi mong muốn tất cả mọi người ở tất cả tầng lớp xã hội đặc biệt những người có thu nhập thấp đều có khả năng sở hữu sản phẩm bạc Kim Phúc Lộc bảo vệ tài sản trước áp lực lạm phát, rủi ro biến động thị trường.Khách hàng của Kim Phúc Lộc rất đa dạng từ người bán vé số, xe ôm công nghệ, thợ hồ, công nhân nhà máy đến nhân viên văn phòng... Mỗi tháng bạn chỉ cần để dành ít tiền để mua, mà không phải lo lắng về quá nhiều chi phí để sở hữu sản phẩm này.

Vì vậy, Sacombank-SBJ không sản xuất kinh doanh sản phẩm 10 lượng hay 1kg vì điều đó không đáp ứng sứ mệnh mà công ty nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm này.

Còn vấn đề thanh khoản và hậu mãi thế nào thưa ông?

Tỷ giá Bạc được cập nhật online trên website của Sacombank-SBJ, giúp người mua và người bán dễ dàng theo dõi giá bạc liên tục trước khi ra quyết định mua bán. Ngoài ra, khách hàng có thể mua trực tiếp tại website của Sacombank-SBJ (https://sacombank-sbj.com) để sở hữu dễ dàng ngay tại nhà hay bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam, Sacombank-SBJ sẽ giao hàng cho khách hàng tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đặt hàng.

Khi khách hàng cần tiền mặt để sử dụng cho các mục đích khác nhau có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của hệ thống Sacombank, các đại lý là các tiệm vàng/ bạc của Sacombank-SBJ để bán Bạc cho công ty chúng tôi và nhận tiền ngay lập tức.

Nếu chỉ được chọn 1 lời khuyên đầu tư kim loại quý năm nay, ông sẽ chọn điều gì?

Hãy nhớ câu này:

"Người giàu giữ tài sản – người thông minh giữ bạc!"

Thị trường đang thay đổi rất nhanh. Bạc không còn là "vai phụ" nữa. Nó đang lên ngôi – âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Xin cám ơn ông!