Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

21-08-2025 - 22:22 PM | Tài chính quốc tế

Kho báu bị thất lạc là những hiện vật bị đánh cắp khỏi lăng mộ lớn nhất Nhật Bản từ năm 1872.

Theo Ancient Origins, các nhà khảo cổ từ Đại học Kokugakuin (Nhật Bản) đã tìm thấy kho báu bị thất lạc từ lăng mộ của Thiên hoàng Nintoku tận hơn 1,5 thế kỷ trước: Đó là một con dao nghi lễ mạ vàng và những mảnh giáp mạ vàng.

Vào năm 1872, những hiện vật rất giá trị này - có niên đại hơn 1.600 năm - đã bị lấy ra khỏi lăng mộ.

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước- Ảnh 1.

Kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản đã được tìm lại sau hơn 1,5 thế kỷ - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Các nhà khảo cổ đã bất ngờ tìm thấy manh mối về kho báu này: Chúng từng hiện diện trong bộ sưu tập cá nhân của ông Masuda Takashi, một nhà công nghiệp và nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng người Nhật Bản, sống vào giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20.

Vào năm 2024, các nhà nghiên cứu từ Đại học Kokugakuin đã truy vết thành công và mua lại chúng từ một nhà buôn nghệ thuật vào năm 2024.

Các hiện vật vẫn còn nguyên bao bì giấy nguyên bản với nhãn viết tay và con dấu xác thực của ông Kaichiro Kashiwagi, người đầu tiên ghi chép lại nội dung của ngôi mộ.

Họ cho biết điều này "đánh dấu một thời khắc lịch sử cho ngành khảo cổ học Nhật Bản", bởi các hiện vật này rất có giá trị theo nhiều phương diện khác nhau.

Các công cụ phân tích hiện đại đã đem lại những hiểu biết sâu sắc về nghề luyện kim và nghi lễ cổ xưa của Nhật Bản.

Con dao mạ vàng có lưỡi dao sắt được đặt trong vỏ gỗ bách Nhật Bản nguyên bản, được bọc trong một tấm đồng mạ vàng cực mỏng, chỉ dày 0,5 mm và được cố định bằng 5 đinh tán bạc

Các nhà khảo cổ học tin rằng đây là biểu tượng của một nghệ thuật thủ công độc đáo, bởi vì không có hiện vật tương tự nào được tìm thấy trong cùng một thời kỳ.

Những mảnh giáp, có kích thước 3-4 cm, đã tiết lộ sự tinh vi đáng kinh ngạc về mặt công nghệ. Chúng phủ vàng trực tiếp lên sắt, trái ngược với những hình minh họa đầu thế kỷ 19 cho rằng chúng được chế tác bằng đồng mạ vàng.

Khám phá này giúp hiểu rõ hơn về nghề thủ công tinh xảo dưới triều đại của Thiên hoàng Nintoku và chứng minh kỹ năng luyện kim tiên tiến của các nghệ nhân Nhật Bản cổ đại.

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước- Ảnh 2.

Lăng mộ Daisenryo Kofun được cho là nơi an nghỉ của Thiên hoàng Nintoku, tọa lạc tại tỉnh Osaka - Nhật Bản - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Lăng mộ mang tên Daisenryo Kofun - được cho là nơi lưu giữ hài cốt của của Thiên hoàng Nintoku (trị vì năm 313-399). Đây là lăng mộ tráng lệ nhất Nhật Bản, trải dài 486 mét với hình dạng lỗ khóa đặc trưng của các lăng mộ thời kỳ Kofun dành cho những người có địa vị cao.

Tọa lạc tại tỉnh Osaka, lăng mộ này được xếp hạng là một trong ba lăng mộ lớn nhất thế giới, cùng với Đại Kim tự tháp ở tỉnh Giza - Ai Cập và lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc.

Vào năm 1872, một trận lở đất làm lộ ra một phần phòng chôn cất bằng đá của lăng mộ.

Ông Kaichiro Kashiwagi, được giao nhiệm vụ trùng tu, đã tỉ mỉ ghi chép lại những vật dụng bên trong lăng mộ, bao gồm dao, áo giáp, mũ trụ, phụ kiện kiếm, đồ thủy tinh..., sau đó niêm phong lại phòng chôn cất.

Nhưng rồi người ta phát hiện một số thứ trong lăng mộ đã "bốc hơi". Chưa có kết luận cụ thể về thủ phạm mặc dù nhiều mối hoài nghi đổ về phía ông Kashiwagi.

Phát hiện kho báu ‘vô hạn’ dưới đại dương, quốc gia châu Âu bê thiết bị độc lạ ra ‘vớt’, tiềm năng gỡ nút thắt cho ngành trụ cột trong chuyển đổi năng lượng xanh

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỗ dựa kinh tế vững chắc nhất đang khiến Nga e dè, buộc Moscow ‘nối gót’ Mỹ, châu Âu ra động thái kìm hãm

Chỗ dựa kinh tế vững chắc nhất đang khiến Nga e dè, buộc Moscow ‘nối gót’ Mỹ, châu Âu ra động thái kìm hãm Nổi bật

Elon Musk đứng trước nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”: Bị gọi hầu tòa vì bỏ tiền tài trợ "xổ số bầu cử" nhưng trớ trêu là mối quan hệ với ông Trump giờ chẳng tốt đẹp gì

Elon Musk đứng trước nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”: Bị gọi hầu tòa vì bỏ tiền tài trợ "xổ số bầu cử" nhưng trớ trêu là mối quan hệ với ông Trump giờ chẳng tốt đẹp gì Nổi bật

Châu Âu chia rẽ: Ai sẽ gửi quân tới Ukraine, ai sẽ quay lưng, hay 'tất cả đều đang chờ Nga'?

Châu Âu chia rẽ: Ai sẽ gửi quân tới Ukraine, ai sẽ quay lưng, hay 'tất cả đều đang chờ Nga'?

22:00 , 21/08/2025
Đã rẻ lại còn hiện đại: Chính phủ Mỹ muốn "cai" nhưng người dân lại càng nghiện một mặt hàng Made in China

Đã rẻ lại còn hiện đại: Chính phủ Mỹ muốn "cai" nhưng người dân lại càng nghiện một mặt hàng Made in China

21:29 , 21/08/2025
Người dân Bangkok hoảng sợ vì rung chấn từ động đất ở Myanmar

Người dân Bangkok hoảng sợ vì rung chấn từ động đất ở Myanmar

21:15 , 21/08/2025
70.000 lao động bị sa thải trong 4 tháng: Chuyện gì đang xảy ra với nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ?

70.000 lao động bị sa thải trong 4 tháng: Chuyện gì đang xảy ra với nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ?

20:47 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên