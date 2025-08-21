Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

Theo Ancient Origins, các nhà khảo cổ từ Đại học Kokugakuin (Nhật Bản) đã tìm thấy kho báu bị thất lạc từ lăng mộ của Thiên hoàng Nintoku tận hơn 1,5 thế kỷ trước: Đó là một con dao nghi lễ mạ vàng và những mảnh giáp mạ vàng.

Vào năm 1872, những hiện vật rất giá trị này - có niên đại hơn 1.600 năm - đã bị lấy ra khỏi lăng mộ.

Kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản đã được tìm lại sau hơn 1,5 thế kỷ - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Các nhà khảo cổ đã bất ngờ tìm thấy manh mối về kho báu này: Chúng từng hiện diện trong bộ sưu tập cá nhân của ông Masuda Takashi, một nhà công nghiệp và nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng người Nhật Bản, sống vào giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20.

Vào năm 2024, các nhà nghiên cứu từ Đại học Kokugakuin đã truy vết thành công và mua lại chúng từ một nhà buôn nghệ thuật vào năm 2024.

Các hiện vật vẫn còn nguyên bao bì giấy nguyên bản với nhãn viết tay và con dấu xác thực của ông Kaichiro Kashiwagi, người đầu tiên ghi chép lại nội dung của ngôi mộ.

Họ cho biết điều này "đánh dấu một thời khắc lịch sử cho ngành khảo cổ học Nhật Bản", bởi các hiện vật này rất có giá trị theo nhiều phương diện khác nhau.

Các công cụ phân tích hiện đại đã đem lại những hiểu biết sâu sắc về nghề luyện kim và nghi lễ cổ xưa của Nhật Bản.

Con dao mạ vàng có lưỡi dao sắt được đặt trong vỏ gỗ bách Nhật Bản nguyên bản, được bọc trong một tấm đồng mạ vàng cực mỏng, chỉ dày 0,5 mm và được cố định bằng 5 đinh tán bạc

Các nhà khảo cổ học tin rằng đây là biểu tượng của một nghệ thuật thủ công độc đáo, bởi vì không có hiện vật tương tự nào được tìm thấy trong cùng một thời kỳ.

Những mảnh giáp, có kích thước 3-4 cm, đã tiết lộ sự tinh vi đáng kinh ngạc về mặt công nghệ. Chúng phủ vàng trực tiếp lên sắt, trái ngược với những hình minh họa đầu thế kỷ 19 cho rằng chúng được chế tác bằng đồng mạ vàng.

Khám phá này giúp hiểu rõ hơn về nghề thủ công tinh xảo dưới triều đại của Thiên hoàng Nintoku và chứng minh kỹ năng luyện kim tiên tiến của các nghệ nhân Nhật Bản cổ đại.

Lăng mộ Daisenryo Kofun được cho là nơi an nghỉ của Thiên hoàng Nintoku, tọa lạc tại tỉnh Osaka - Nhật Bản - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Lăng mộ mang tên Daisenryo Kofun - được cho là nơi lưu giữ hài cốt của của Thiên hoàng Nintoku (trị vì năm 313-399). Đây là lăng mộ tráng lệ nhất Nhật Bản, trải dài 486 mét với hình dạng lỗ khóa đặc trưng của các lăng mộ thời kỳ Kofun dành cho những người có địa vị cao.

Tọa lạc tại tỉnh Osaka, lăng mộ này được xếp hạng là một trong ba lăng mộ lớn nhất thế giới, cùng với Đại Kim tự tháp ở tỉnh Giza - Ai Cập và lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc.

Vào năm 1872, một trận lở đất làm lộ ra một phần phòng chôn cất bằng đá của lăng mộ.

Ông Kaichiro Kashiwagi, được giao nhiệm vụ trùng tu, đã tỉ mỉ ghi chép lại những vật dụng bên trong lăng mộ, bao gồm dao, áo giáp, mũ trụ, phụ kiện kiếm, đồ thủy tinh..., sau đó niêm phong lại phòng chôn cất.

Nhưng rồi người ta phát hiện một số thứ trong lăng mộ đã "bốc hơi". Chưa có kết luận cụ thể về thủ phạm mặc dù nhiều mối hoài nghi đổ về phía ông Kashiwagi.