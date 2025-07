Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 di chuyển nhanh, cách Quảng Ninh, Hải Phòng hơn 200 km; Hà Nội chủ động rà soát để sơ tán dân

7h sáng ngày 21/7: Tâm bão số 3 cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 222 km về phía Đông

Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Trung ương lúc 7h sáng ngày 21/7, vị trí tâm bão số 3 đang ở khoảng 21.3 độ Vĩ Bắc; 109.9 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 222 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bão số 3 đang rất gần đất liền nước ta - Ảnh: TT Dự báo KTTVQG TW

Chủ tịch Hà Nội: Bão số 3 là cơn bão rất mạnh, chủ động rà soát để sơ tán dân

Ngày 20-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký, ban hành công điện gửi các sở, ngành và các phường, xã về việc chủ động, tập trung ứng phó bão số 3.

Công điện đánh giá đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng rất rộng và nguy hiểm. Vì vậy, để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương thực hiện nghiêm công điện 112 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với bão số 3 và các loại hình, thiên tai, sự cố có thể xảy ra.

"Chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai ứng phó; thường xuyên tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thiên tai, sự cố và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả về UBND TP", nội dung công điện nêu.

Hưng Yên di dời người dân ven biển vào nơi an toàn

UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, Hưng Yên nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Từ ngày 21/7, vùng biển ngoài khơi dự báo có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, sau đó tăng lên cấp 10 - 11, giật cấp 12-14; biển động dữ dội, sóng cao từ 3–5m, nguy cơ nước biển dâng kèm sóng lớn cao từ 1,5-2,5m.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 271 yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với thiên tai. Trong đó, tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; các công ty thủy lợi tranh thủ mở tối đa các cống để tiêu nước, bảo vệ lúa, hoa màu và khu vực dân cư, công nghiệp;

Các địa phương khẩn trương khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm tiêu úng, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là lao động trên các chòi canh, đầm nuôi thủy sản và tàu thuyền neo đậu ven biển.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, gia cố nhà ở, biển hiệu, công trình công cộng; đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, viễn thông. Đặc biệt, phải hoàn thành việc di dời người dân và lao động ven biển vào nơi an toàn trước 12 giờ ngày 21/7; hoàn tất công tác kiểm tra, neo đậu tàu thuyền trước 10 giờ ngày 21/7; đồng thời thực hiện lệnh cấm biển nếu cần thiết để đảm bảo an toàn.

Nhiều chuyến bay bị hủy ngày 21/7

Theo thông tin từ Vietjet, do ảnh hưởng của bão Wipha, một số chuyến bay đến và đi Quảng Ninh, Hải Phòng phải điều chỉnh kế hoạch bay trong ngày 21/7. Trong khi đó, một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet lưu ý hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay. Một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

Ảnh minh hoạ

Phía Bamboo Airways cũng cho biết trước tình hình thời tiết phức tạp, hãng đã chủ động triển khai các kịch bản ứng phó linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với các cảng hàng không để bảo đảm an toàn bay ở mức cao nhất.

Trước đó, đại diện Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) cho biết đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay trong ngày 21/7 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha).

Trong ngày 21/7, Pacific Airlines điều chỉnh giờ khởi hành sớm hơn so với kế hoạch đối với các chuyến bay BL6440, BL6441 giữa TP.HCM và Hải Phòng, nhằm đảm bảo thời gian cất, hạ cánh tại sân bay Cát Bi trước 12h trưa. Hãng cũng hủy các chuyến bay BL6520 và BL6521 trên đường bay này trong ngày.

Phát sóng liên tục bản tin diễn biến bão số 3

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết từ chiều 20/7, đài phát sóng các bản tin dự báo thời tiết cập nhật liên tục tình hình diễn biến cơn bão số 3, với tần suất phát sóng 2 giờ một lần.

Các bản tin thời sự và chào buổi sáng liên tục cung cấp thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Phía VTV cũng khẳng định linh hoạt điều chỉnh khung lịch, phối hợp chặt chẽ với Ban thời sự đảm bảo ưu tiên cập nhật thông tin về tình hình cơn bão số 3.

Đặc khu Bạch Long Vĩ đã có mưa và gió cấp 6

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến cho biết tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 21/7, tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã có gió cấp 6 và mưa nặng hạt.

Sẵn sàng ứng phó bão số 3, Đặc khu Bạch Long Vĩ đã tổ chức trực ban nghiêm túc; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Trưởng phó các khu dân cư kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện huy động tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với Trạm rađa 490 tiếp tục liên lạc, thông báo, kêu gọi cho các chủ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển Bạch Long Vĩ khẩn trương đưa phương tiện về nơi tránh bão an toàn.

Công an Đặc khu chủ động làm tốt việc bảo đảm an ninh trật tự đảm bảo an toàn tài sản của nhân dân nhất là các phương tiên trên bờ đường dạo âu cảng theo phương án.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân đặc khu phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đặc khu và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nơi ở tại nhà thi đấu đa năng sẵn sàng tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân và ngư dân đến tránh bão an toàn.

Ban quản lý cảng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Công an Đặc khu, Ban chỉ huy Quân sự Đặc khu, Trưởng khu dân cư số 2 tổ chức chuẩn bị sơ tán 8 hộ dân khu vực mép nước đường dạo âu cảng khi có nhu cầu.

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 3 Wipha

Nguồn ảnh: Báo Lao động