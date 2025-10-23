Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tăng cường đã báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ trong ngày 24/10 khiến trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ tại khu vực trên giảm nhẹ so với hôm nay (ban đêm giảm khoảng 2 độ C, ban ngày giảm khoảng 1 độ).

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa khoảng 19–21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ trời se lạnh, có mưa nhỏ về đêm và sáng (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 12 kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ từ 17-27 độ, có nơi dưới 16 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ từ 18-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An), có mưa vài nơi, riêng đêm và sáng có mưa; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.