Tín hiệu cho thấy thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn mới

Theo báo cáo, bức tranh thương mại điện tử trong khu vực đang chuyển dịch nhanh chóng sang mô hình mua sắm đề cao tính xác thực và ưu tiên chất lượng.

Khảo sát được thực hiện với 6.000 người tiêu dùng tại 6 nước Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, cho thấy 90% người mua sắm trực tuyến hiện đang tích cực tương tác với các gian hàng chính hãng.

Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dùng đối với các sản phẩm đáng tin cậy, chất lượng và dịch vụ đảm bảo. Chính nhu cầu này đang thúc đẩy một quỹ đạo tăng trưởng chưa từng có cho mô hình thương mại điện tử chính hãng.

Kết quả khảo sát một lần nữa khẳng định chiến lược lấy thương hiệu làm trọng tâm của Lazada, nền tảng đang sở hữu hệ sinh thái với hơn 170.000 thương hiệu. Chiến lược này giúp Lazada nắm bắt được tiềm năng của thị trường dành cho thương mại điện tử xoay quanh thương hiệu và sản phẩm chính hãng.

Chiến lược “lấy thương hiệu làm trọng tâm” của Lazada nhắm tới thị trường thương mại điện tử chính hãng, với tiềm năng phát triển đến 150 tỷ USD

Theo nghiên cứu, tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỷ USD. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á , tương đương 150 tỷ USD .

Xu hướng này nhất quán với chiến lược của Lazada trong việc dẫn dắt ngành TMĐT chuyển đổi từ mô hình giao dịch đại trà, có độ tin cậy thấp sang một thị trường TMĐT tập trung vào chất lượng. Trọng tâm của chiến lược này là LazMall, hệ sinh thái thương hiệu chính hãng lớn nhất khu vực.

Kết quả của các mùa sale gần đây của Lazada trong khu vực cũng phản ánh rõ chiến lược này:

Các thương hiệu đạt GMV triệu đô tăng trưởng 53% kể từ 9.9, phản ánh kết quả tăng trưởng rõ rệt cùng nền tảng.

Trong dịp 11/11, các thương hiệu trên LazMall ghi nhận mức tăng trưởng 39%, số lượng người mua trên LazMall cũng tăng 11% so với năm ngoái, cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng của người tiêu dùng sang các thương hiệu đáng tin cậy và chất lượng cao

Ở Việt Nam, doanh thu dịp sale 11/11 tăng hơn 6 lần, số lượng đơn đặt hàng tăng gần 4 lần so với ngày thường. Trong đó doanh thu của LazMall chiếm 80%, thể hiện sức hút của các gian hàng chính hãng.

AOV (giá trị trung bình đơn hàng) tăng trưởng dương so với cùng kì năm ngoái, phản ánh niềm tin của khách hàng vào sàn. Nối tiếp đà tăng trưởng này, AOV dịp D11 tăng 67% so với ngày thường.

Tăng trưởng khách mua trên gian hàng chính hãng và xu hướng mua sắm cao cấp hơn

Nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng Đông Nam Á (SEA) đang ngày càng mua sắm có chủ đích và quan tâm hơn đến các thương hiệu.

86% số người được khảo sát là khách hàng chủ động mua sắm trên gian hàng chính hãng (khách hàng đã thực hiện ít nhất 20% giao dịch mua hàng trực tuyến tại các gian hàng chính hãng trong ba tháng gần nhất). ﻿ 90% số người này sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm chính hãng, cho thấy “giá trị niềm tin” mà họ sẵn sàng bỏ thêm để được an tâm về chất lượng sản phẩm. ﻿ 31% người tiêu dùng sẵn lòng trả thêm 10–30% chi phí để có được sự xác thực và sự an tâm.

Các quốc gia như Thái Lan và Việt Nam đang dẫn đầu khu vực với đạt tỷ lệ người mua sắm tại các gian hàng chính hãng vượt mức 90%. Tại các thị trường này, những yếu tố xây dựng niềm tin như “đánh giá và xếp hạng” cùng với “cam kết chính hãng” đã trở thành yếu tố quyết định trong hành vi mua hàng.

Niềm tin, chất lượng và các trải nghiệm được hỗ trợ bởi AI là những động lực cốt lõi thúc đẩy sự bứt phá của thương mại điện tử

Báo cáo xác định ba động lực chủ chốt sẽ thúc đẩy sự phát triển của TMĐT xoay quanh hàng chính hãng; mỗi động lực đều đồng nhất với các ưu tiên chiến lược của Lazada:

Mở rộng nguồn cung với danh mục sản phẩm chất lượng

Hơn 80% người tiêu dùng cho biết họ gặp khó khăn khi tìm kiếm các sản phẩm thương hiệu chính hãng. Đồng thời, 80% trong số đó sẵn lòng thử nghiệm các thương hiệu mới hoặc thương hiệu quốc tế nếu thương hiệu quen thuộc của họ không có sẵn. Thậm chí, 91% đã khám phá ra những thương hiệu quốc tế với chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Trong bối cảnh đó, Lazada đang không ngừng mở rộng danh mục các thương hiệu chính hãng và cao cấp, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận được những sản phẩm họ đang tìm kiếm. Ở Việt Nam, trong năm 2025, Lazada mang hàng triệu sản phẩm chính hãng từ Gmarket và Tmall đến với người tiêu dùng, nâng cao dịch vụ khách hàng như đẩy mạnh freeship, đổi trả dễ dàng tùy nhu cầu trong 30 ngày để mang đến một trải nghiệm mua sắm cao cấp, tiện lợi và đầy niềm vui cho người mua hàng.

Tích hợp đa kênh để thúc đẩy quyết định mua sắm

Nghiên cứu chỉ ra rằng 73% người tiêu dùng có xu hướng “showrooming”, được định nghĩa bởi những hành vi như đến cửa hàng để xem, thử sản phẩm trực tiếp, kiểm tra chất lượng hoặc nhận tư vấn từ nhân viên, trước khi thực hiện giao dịch mua hàng trực tuyến.

Thông qua việc đầu tư vào mua sắm đa kênh (tích hợp các kênh online và offline), hợp tác với thương hiệu cùng với mô hình bán lẻ trải nghiệm, Lazada đang khiến quá trình mua sắm của khách hàng trở nên liền mạch, từ khâu tìm hiểu sản phẩm cho đến khi ra quyết định mua hàng.

AI: Trợ thủ đắc lực đồng hành cùng người tiêu dùng thông minh

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đang trở thành công cụ quan trọng giúp khách hàng nghiên cứu và so sánh sản phẩm:

66% người mua sử dụng các nền tảng AI để tìm kiếm và khám phá sản phẩm mới

78% tin tưởng vào AI trong quá trình so sánh, lựa chọn sản phẩm

Tuy nhiên, chỉ 16% sử dụng AI để đưa ra quyết định mua hàng cuối cùng

Nhận thấy xu hướng này, Lazada đã công bố các khoản đầu tư chiến lược bao gồm các công cụ tích hợp AI, hệ thống tự động hóa marketing tiên tiến, cùng những cải tiến trong dịch vụ khách hàng. Mục đích chính là tối ưu hóa khả năng khám phá, tìm kiếm và cá nhân hóa trải nghiệm trên nền tảng.

Kết quả khảo sát cho thấy thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn “Thương mại Lòng tin”, khi người tiêu dùng đặt kỳ vọng cao hơn, chú trọng chất lượng và yêu cầu đảm bảo chính hãng. Trong bối cảnh này, chiến lược ưu tiên gian hàng chính hãng và lấy thương hiệu làm trọng tâm của Lazada đang là lợi thế của nền tảng để dẫn dắt thị trường hướng tới quy mô 150 tỷ USD cho thương mại điện tử chính hãng vào năm 2030.

Bà Iris Wei, Chủ tịch Tập đoàn Lazada, cho biết: “Kết quả nghiên cứu từ Cube Asia cho thấy chiến lược lấy thương hiệu làm trọng tâm của Lazada là đúng hướng, đồng thời củng cố cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một hệ sinh thái đề cao chất lượng và niềm tin cho cả người tiêu dùng lẫn các thương hiệu. Khi nhu cầu về sản phẩm chính hãng ngày càng tăng, Lazada, với lợi thế về hệ sinh thái vững chắc, đang nắm giữ cơ hội để dẫn dắt giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường TMĐT trong khu vực.”