Tin lời "đại gia" trên mạng, người phụ nữ mất trắng hơn 48,6 tỷ đồng

Tháng 9/2025, công an quận Trường Ninh (Thượng Hải, Trung Quốc) ra thông báo tạm giam một phụ nữ họ Hoàng, nghi phạm trong vụ lừa đảo tài chính với số tiền hơn 13 triệu nhân dân tệ (hơn 48,6 tỷ đồng) . Người tự xưng là “giới thượng lưu tín thác”, “phú nhị đại” hóa ra không hề có xuất thân giàu có hay giấy phép hoạt động tài chính hợp pháp.

Theo điều tra ban đầu, người họ Hoàng này mất chưa đầy một năm để xây dựng hình tượng “người giàu có không thiếu tiền” trên mạng xã hội. Tài khoản của cô ta liên tục xuất hiện những khung cảnh xa xỉ: sáng uống sâm panh trên du thuyền riêng, chiều họp đầu tư trên máy bay công ty, tối ngắm cảnh đêm The Bund từ căn hộ áp mái. Những hình ảnh này nhanh chóng tạo được niềm tin, đặc biệt với nhóm người quan tâm đến tài chính và đầu tư.

Những hình ảnh sang chảnh "giả" mà người lừa đảo đăng tải trên MXH.

Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận phần lớn các chi tiết khoe giàu đều là thuê mượn hoặc dàn dựng . Từ túi hiệu, khách sạn hạng sang cho tới khoang máy bay riêng, tất cả đều có thể sở hữu bằng tiền thuê theo giờ hoặc chụp ảnh theo gói dịch vụ. Chi phí bỏ ra không lớn, nhưng hiệu ứng tâm lý lại đủ để tạo cảm giác “người này chắc chắn rất nhiều tiền”.

Nạn nhân chính trong vụ việc là bà Lưu, một phụ nữ ở Thượng Hải. Cuối năm 2024, Hoàng bắt đầu tiếp cận bà Lưu với câu chuyện về nguồn vốn nước ngoài và mức lợi nhuận ổn định 4% . Cô ta không vội yêu cầu chuyển tiền, mà đưa ra hợp đồng tiếng Anh của một “văn phòng gia đình” ở Singapore, kèm theo những buổi gặp gỡ được dàn dựng tại nhà hàng cao cấp khu The Bund.



Đầu tháng 1/2025, khoản tiền đầu tiên được chuyển đi. Sau đó, số tiền tăng dần qua từng đợt. Mỗi lần giao dịch, Hoàng đều đưa ra lý do mới: kiểm tra chống rửa tiền, phí luật sư, phí bảo mật. Những ảnh chụp màn hình chuyển khoản được gửi liên tục khiến nạn nhân tin rằng dòng tiền “đang vận hành”.

Trong vòng vài tháng, tổng số tiền bà Lưu chuyển cho Hoàng lên tới hơn 13 triệu nhân dân tệ . Đỉnh điểm, bà còn thế chấp căn nhà duy nhất để tiếp tục đầu tư, với hy vọng “đợi thêm một chút là tiền sẽ về”.



Đến giữa năm 2025, khi không còn khả năng xoay vòng và bắt đầu có dấu hiệu bị tố giác, Hoàng bị cảnh sát đưa vào diện điều tra. Mở rộng vụ án cho thấy nghi phạm còn duy trì mối quan hệ đầu tư mập mờ với ít nhất ba người khác , tổng số tiền liên quan vượt 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 74,8 tỷ đồng).

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nạn nhân “quá tin người”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định đây là dạng lừa đảo tài chính mới, lợi dụng mạng xã hội, thuật toán phân phối nội dung và tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội .

Từ những bức ảnh khoe giàu cho tới lời hứa lợi nhuận đều đặn, tất cả được xây dựng để tạo cảm giác an toàn giả tạo. Tuy nhiên, trong đầu tư, thứ nguy hiểm nhất không phải là rủi ro thị trường, mà là niềm tin đặt nhầm chỗ. Khi lợi nhuận được hứa hẹn quá đều đặn, quá “an toàn”, người ta dễ quên mất nguyên tắc cơ bản rằng lợi nhuận luôn đi kèm rủi ro.



Mạng xã hội ngày nay có thể khiến sự giàu có trông rất thuyết phục, nhưng hình ảnh sang chảnh không phải là bằng chứng cho năng lực tài chính. Trước bất kỳ lời mời gọi nào, đặc biệt là các khoản đầu tư dựa trên quan hệ cá nhân, việc chậm lại, kiểm chứng thông tin và giữ nguyên tắc quản lý tiền của gia đình luôn quan trọng hơn việc sợ bỏ lỡ cơ hội.

Một nguyên tắc đơn giản nhưng cần được nhắc lại: đừng dùng tài sản thiết yếu để đánh cược cho lợi nhuận chưa được kiểm chứng. Khi một khoản đầu tư khiến bạn phải vay mượn, thế chấp nhà cửa hoặc phá vỡ kế hoạch tài chính dài hạn, đó không còn là đầu tư, mà đã trở thành rủi ro vượt tầm kiểm soát.

Cuối cùng, tự do tài chính không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền trong thời gian ngắn, mà ở khả năng bảo vệ những gì mình đang có. Biết dừng đúng lúc, biết nói “không” với những lời hứa quá đẹp, đôi khi chính là quyết định tài chính sáng suốt nhất.

Theo Sohu