Tin mới nhất thời tiết Hà Nội trong ngày Đại lễ 2/9

01-09-2025 - 18:50 PM | Xã hội

Chuyên gia khí tượng dự báo, thời tiết Hà Nội cũng như các khu vực trên cả nước khá thuận lợi trong buổi sáng diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (A80) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa như hoàn lưu bão, gió Đông Nam ẩm không còn tác động nên Hà Nội sẽ dứt mưa, một số khu vực hửng nắng từ ngày 1/9.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định: "Trong ngày Đại lễ của đất nước 2/9, Hà Nội vào buổi sáng có thể có mưa nhỏ, sau 8h giảm mưa. Đến trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ từ 25-32 độ C. Nhìn chung thời tiết ngày Đại lễ trên cả nước thuận lợi".

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật mới nhất để có lịch trình di chuyển phù hợp khi đi xem diễu binh, diễu hành.

Tin mới nhất thời tiết Hà Nội trong ngày Đại lễ 2/9- Ảnh 1.

Ảnh: A80

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

