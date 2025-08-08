Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị bác dâu túm chân nhấc bổng, ném xuống nền bê tông

08-08-2025 - 06:56 AM | Xã hội

Qua khi kiểm tra, cháu bé 16 tháng tuổi bị bác dâu bạo hành có triệu chứng sốt nhẹ, bầm tím vùng mặt và sưng đầu.

Ngày 7/8, bà Điểu Thị Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân ( Lâm Đồng ), đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở ngành liên quan về vụ trẻ em bị bạo hành trên địa bàn.

Tin mới vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị bác dâu túm chân nhấc bổng, ném xuống nền bê tông- Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành được ghi lại khiến dư luận xót xa. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, vào lúc 8h30 ngày 6/8, UBND xã Trường Xuân nhận được phản ánh từ Tổng đài 1111 và người dân về video lan truyền trên mạng xã hội liên, quan đến việc bạo hành trẻ em, tại cửa hàng xăng dầu thuộc bon N’Jang Bơ, xã Trường Xuân.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã Trường Xuân đã cử công chức thuộc Phòng Văn hoá - Xã hội (phụ trách lĩnh vực trẻ em) phối hợp với Công an xã tiếp cận, xác minh vụ việc.

Nạn nhân là cháu N.Q.T. (SN 2024), được mẹ ruột là bà Ninh Thị Thảo (trú xã Thuận Hạnh) gửi cho bà Trần Thị Ngân (chị dâu) trông coi từ tháng 4/2025.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 18h ngày 5/8, bà Ngân đã có hành động nhấc cổ chân, ném cháu bé xuống nền bê tông. Khi kiểm tra, cháu có biểu hiện sốt nhẹ, bầm tím vùng mặt và sưng chỏm đầu. UBND xã đã chỉ đạo đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, hiện sức khỏe cháu bé ổn định. Mẹ cháu đã về nhà để chăm sóc con.

Vụ việc đang được Công an xã Trường Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, trên trang mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người phụ nữ làm việc tại cây xăng, dùng tay cầm cổ chân của cháu bé nhấc bổng khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Ngay sau đoạn clip được chia sẻ, dư luận đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi bạo hành trên, đồng thời xót xa cho cháu bé. Ngay khi nắm thông tin, Công an xã Trường Xuân đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Sau đó, Công an xã Trường Xuân vào cuộc, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 5/8, tại một cây xăng dầu tại bon N'jang Bơ.

Nạn nhân là cháu N.Q.T. (18 tháng tuổi). Người có hành vi bạo lực trên là bà Ngân (đang làm việc tại cây xăng dầu). Bà Ngân là bác dâu của cháu bé. Do bực tức về việc vừa phải bán hàng vừa trông cháu T. nên bé quấy khóc, bà Ngân đã có hành vi bạo lực trên.

Theo Huỳnh Thuỷ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc doanh nghiệp khai ra người chỉ đạo 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan Hải Phòng

Giám đốc doanh nghiệp khai ra người chỉ đạo 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan Hải Phòng Nổi bật

Truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Đình Phú

Truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Đình Phú Nổi bật

Tạm giữ hình sự Phạm Quang Đạo

Tạm giữ hình sự Phạm Quang Đạo

06:54 , 08/08/2025
Thủ tướng: Tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành dịp Quốc khánh

Thủ tướng: Tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành dịp Quốc khánh

22:06 , 07/08/2025
Các mốc thời gian quan trọng của diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

Các mốc thời gian quan trọng của diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

21:27 , 07/08/2025
Công an tỉnh Hưng Yên ra cảnh báo quan trọng, hàng triệu người dân cần chú ý

Công an tỉnh Hưng Yên ra cảnh báo quan trọng, hàng triệu người dân cần chú ý

19:48 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên