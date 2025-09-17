Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin tặc đánh cắp thông tin khách hàng thương hiệu xa xỉ

17-09-2025 - 08:40 AM | Kinh tế số

Nhóm tin tặc tự xưng là "Shiny Hunters," tuyên bố nắm giữ các dữ liệu liên quan 7,4 triệu địa chỉ email khách hàng tiềm năng từ các thương hiệu xa xỉ.

Hãng tin Anh BBC đưa tin tin tặc đã đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu khách hàng tiềm năng từ các thương hiệu xa xỉ Gucci, Balenciaga và Alexander McQueen trong một cuộc tấn công vào công ty mẹ Kering của Pháp. 

Kering cho biết đã phát hiện vào tháng 6, việc một bên thứ ba đã truy cập tạm thời trái phép vào hệ thống và tiếp cận một số dữ liệu khách hàng hạn chế từ một số thương hiệu. Dữ liệu khách hàng bị đánh cắp bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và tổng số tiền đã chi tại các cửa hàng của các thương hiệu. Kering cho biết không có thông tin tài chính nào, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, bị đánh cắp. Nhóm tin tặc, tự xưng là "Shiny Hunters", tuyên bố đã nắm giữ dữ liệu liên quan đến 7,4 triệu địa chỉ email.

Kering cho biết các thương hiệu của họ đã ngay lập tức báo cáo vụ việc cho các cơ quan chức năng và thông báo cho khách hàng. Tập đoàn không tiết lộ những quốc gia nào bị ảnh hưởng trong vụ tấn công này.

Những cuộc tấn công như vậy đang ảnh hưởng đến các thương hiệu xa xỉ và nhà bán lẻ trong năm nay. 

Các vụ vi phạm cũng đã xảy ra tại Cartier của Richemont và một số thương hiệu của LVMH.

Vào tháng 7/2025, cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đang điều tra một vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến khoảng 419.000 khách hàng của thương hiệu Louis Vuitton mà LVMH sở hữu.

