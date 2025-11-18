Không còn cảnh ngập úng triền miên, rác trôi nổi đầy kênh hay bờ kè xiêu vẹo, hai tuyến rạch dài tổng cộng 11,7 km sẽ được biến thành trục giao thông - môi trường hiện đại.

Theo kế hoạch vừa được thông qua, dự án nạo vét rạch Ông Bé - Bà Lớn có tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công từ năm 2025 đến năm 2030.

Trong đó, Rạch Bà Lớn với vốn đầu tư 9.228 tỷ đồng là tuyến kênh huyết mạch dài 7,4km uốn lượn qua Quận 8 và huyện Bình Chánh (xã Bình Hưng, xã Phong Phú) sẽ chính thức “lột xác”.

Dự án còn xây dựng thêm bờ kè bảo vệ dài 9,9 km và mở đường ven rạch rộng 12-18m. Đây còn là “trục xương sống giao thông - môi trường” mới, đồng bộ với Cầu Bà Lớn 2 (rộng 40m, dài 58m) bắc qua Quốc lộ 50.

Vị trí các dự án hưởng lợi từ rạch Bà Lớn, Ông Bé sau cải tạo

Khi việc cải tạo hoàn thành, tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện đáng kể, đường xá cầu cống thông thoáng, kéo theo nhiều dự án bất động sản trong khu vực sẽ hưởng lợi.

Nằm tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - ngay giáp ranh Quận 8 và sát ranh Rạch Bà Lớn, khu dân cư Phong Phú 5 sở hữu quy mô 49 ha, đã bàn giao từ 2006, tập trung vào nhà phố và khu dân cư thấp tầng. Tuy nhiên, hàng chục năm nay, cư dân ở đây phải sống gần con rạch đen kịt, ô nhiễm nặng nề.

Hay như dự án D-Aqua (đường Bình Đông, phường Bình Đông), do DHA Corporation làm chủ đầu tư. Với quy mô hơn 8.000 m², D-Aqua gồm 2 quy mô 600 căn hộ, chính thức cất nóc tháng 7/2024 và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Khi việc cải tạo rạch Bà Lớn hoàn thành, các dự án trên sẽ hưởng lợi từ quỹ đất sạch 470 ha trong việc chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian xanh ven kênh, giảm ngập úng triền miên.

Trong khi đó, Rạch Ông Bé - tuyến kênh chính dài hơn 4,3 km chảy qua Quận 8 và huyện Bình Chánh có vốn đầu tư 7.785 tỷ đồng. Không chỉ nạo vét toàn tuyến, xây kè ven rạch chắc chắn và mở đường giao thông mới rộng 12-16 m dài 2,43 km, dự án còn đồng bộ với kế hoạch di dời hàng nghìn hộ dân ven kênh để tạo quỹ đất sạch.

Khi đó, Topaz Elite tại Bến Bình Đông, cách rạch Xáng (một nhánh của rạch Ông Bé) chỉ khoảng 1km, sẽ hưởng lợi trực tiếp. Sở hữu diện tích toàn khu 16ha, dự án nổi bật với một trung tâm thương mại và nhiều tiện ích xung quanh.

Trong tương lai, Topz Elite sẽ sở hữu vị trí "cận thị - cận giang - cận lộ" nổi bật khi nằm ở khu vực trung tâm quận 8 cũ, ngay mặt tiền tuyến đường Tạ Quang Bửu và gần Rạch Ông Bé sẽ sớm "thay da đổi thịt".

Nhìn chung, thị trường bất động sản quanh khu vực rạch Bà Lớn - Ông Bé sẽ thu hút sự chú ý nhờ các dự án cải tạo hạ tầng quy mô lớn của thành phố, hứa hẹn một khu vực đô thị ven kênh được chỉnh trang và phát triển đồng bộ trong những năm tới.