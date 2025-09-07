Tin vui cho EVN

Bộ Công Thương vừa có tờ trình về dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Đây là dự thảo liên quan đến việc cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thu hồi khoản lỗ của các năm trước thông qua việc điều chỉnh giá bán lẻ điện trong các năm tiếp theo.

Cụ thể, EVN cho biết lỗ lũy kế năm 2022-2023 khoảng 50.029 tỷ đồng. Còn riêng công ty mẹ EVN, lỗ lũy kế đến hết năm 2024 khoảng 44.792 tỷ đồng.﻿

Bộ Công thương đưa ra 2 phương án để xin ý kiến về việc thu hồi khoản lỗ.

Phương án 1: Cho phép phân bổ các khoản lỗ phát sinh từ năm 2022 trở đi vào giá điện của các năm sau. Đây là một cơ chế áp dụng lâu dài.

Phương án 2: Chỉ cho phép xử lý các khoản lỗ phát sinh từ năm 2022 đến trước khi Nghị định sửa đổi có hiệu lực. Phương án này chỉ nhằm xử lý vấn đề đã tồn tại.

Về tác động của sửa đổi nghị định, Bộ Công Thương cho biết tình hình thủy văn 7 tháng đầu năm 2025 có nhiều thuận lợi, góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh của EVN khả quan hơn so với kế hoạch. Do đó, việc bổ sung quy định khoản chi phí khác liên quan làm EVN lỗ trong các năm 2022-2023 vào dự thảo và nếu được ban hành, thì chưa ảnh hưởng tới giá bán lẻ điện bình quân hoặc mức ảnh hưởng là nhỏ.

Bộ cũng cho biết theo báo cáo của EVN, nếu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% vào tháng 10/2025 thì sẽ làm tăng CPI (chỉ số giá tiêu dùng-1 đơn﻿ vị tính lạm phát) năm 2025 khoảng 0,03 điểm phần trăm.

Lần gần nhất có thay đổi giá bán lẻ điện bình quân là vào tháng 5/2025. Khi đó﻿, Bộ Công Thương ra quyết định về giá bán điện với mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,0655 đồng/kWh. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân trước đó.

Đi cùng với thay đổi này là EVN tăng giá bán lẻ điện cho khách hàng.﻿