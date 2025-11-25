Tin vui cho người dân tỉnh Tây Ninh mới

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Long An (cũ) vừa công bố Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với Dự án thành phần 2 – 4, xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến cao tốc TP HCM – Trung Lương, thuộc tuyến Vành đai 4 TP HCM.

Dự án thành phần 2 – 4 có chiều dài 42,55 km, điểm đầu tại kênh Thầy Cai, ranh giới tỉnh Tây Ninh và TP HCM, điểm cuối nằm tại khu vực nút giao với đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, xã Bến Lức, Tây Ninh.

Tuyến đi qua 7 xã của tỉnh Tây Ninh, gồm Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức và Bến Lức.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng gần 580 ha, trong đó chủ yếu là đất trồng cây hàng năm – hoa màu (hơn 383 ha), đất nuôi trồng thủy sản (104 ha), đất ở (79 ha) và đất giao thông (gần 13 ha). Dự án dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 2.290 hộ dân, với các phương án bồi thường, di dời và tái định cư được triển khai chi tiết theo quy định.

Về quy mô, đường cao tốc Vành đai 4 được đầu tư theo phân kỳ, với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h và bề rộng nền đường 25,5 m, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc. Dự án thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia và được đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP).

Đối với các đoạn không có đường bên, dự án bố trí hai đơn nguyên cầu, mỗi đơn nguyên rộng 12,25 m, tổng bề rộng cầu 25 m; đối với đoạn có đường bên, bố trí hai đơn nguyên cầu, mỗi đơn nguyên rộng 19,75 m, tổng bề rộng cầu 40 m. Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng 36 cống thoát nước ngang tuyến, hệ thống trạm thu phí và triển khai quản lý giao thông thông minh (ITS) phù hợp quy mô tuyến.

Về tiến độ, dự án dự kiến được phê duyệt vào tháng 12 năm nay. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và tái định cư dự kiến từ quý I đến quý III/2026, trong khi thi công xây dựng công trình diễn ra từ quý II/2026 đến quý II/2028. Thời gian thi công phần đường và các cầu đều dự kiến kéo dài 24 tháng.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 20.500 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những hạng mục trọng điểm nhằm kết nối các tuyến đường cao tốc và quốc lộ hướng tâm đang triển khai, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu nội đô, tạo điều kiện phát triển dịch vụ vận tải liên vùng góp phần phát kinh tế khu vực.