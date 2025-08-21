Tin vui cho nhiều người dân thành phố Đà Nẵng

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đề án, thành phố Đà Nẵng được giao thực hiện 12.800 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2024 hoàn thành 3.445 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành 9.355 căn, riêng năm 2025 là 1.500 căn.

Theo Sở Xây dựng, trong năm 2025, thành phố Đà Nẵng đang đôn đốc tiến độ thi công để hoàn thành 4 dự án với hơn 1.800 căn. Cùng với đó là hoàn thành công tác lựa chọn chủ đầu tư để khởi công 4 dự án với khoảng 4.250 căn. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 1 dự án với trên 190 căn từ nguồn vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, kêu gọi đầu tư đối với 5 dự án với gần 3.500 căn. Đồng thời, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục triển khai một dự án với khoảng 500 căn từ nguồn tài chính công đoàn để bố trí thuê.

Như vậy, trong năm 2025, thành phố triển khai 15 dự án với khoảng 10.240 căn, đạt hơn 109% chỉ tiêu đề án giai đoạn 2025 - 2030. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.800 căn, đạt 120,5% chỉ tiêu đề án năm 2025.

Để tiếp tục phát triển nguồn cung nhà ở, thành phố đã bổ sung 54 khu đất vào chương trình phát triển nhà ở đến 2030 nằm tại địa bàn các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng cũ. Cụ thể, có 27 khu đất thuộc địa bàn huyện Hòa Vang, 12 khu đất tại quận Liên Chiểu, 7 khu đất tại quận Cẩm Lệ, 7 khu đất tại quận Ngũ Hành Sơn và 1 khu đất tại quận Sơn Trà.

Thời gian qua, nhiều dự án nhà ở xã hội được mở bán, như: Dự án nhà ở xã hội An Trung 2 (phường An Hải) có 3 khối nhà với 957 căn hộ. Chủ đầu tư đang mở bán khối nhà A và B với giá dao động 16,2 triệu đồng/m2.

Khu chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu) có 8 tòa chung cư, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 1.800 căn hộ…

Việc tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận chỗ ở giá rẻ, mà còn giúp người lao động thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp sớm có điều kiện an cư và ổn định cuộc sống.



