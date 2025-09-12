Tin vui: Gần 2.100 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông Chứng khoán SSI

HĐQT Công ty chứng khoán SSI (mã: SSI) thông báo ngày 26/9 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần). Ngày chi trả cổ tức dự kiến vào 15/10/2024.

Với gần 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến SSI sẽ phải chi hơn 2.075 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông đợt này.

Trên thị trường, SSI đóng cửa phiên 11/9 tại mức đỉnh mới 42.450 đồng/cp, ghi nhận mức tăng gần 63% từ đầu năm. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục hơn 88.100 tỷ đồng. Con số này giúp SSI vững vàng ở vị trí số 1 về vốn hóa trong nhóm các công ty chứng khoán đang niêm yết.﻿

SSI vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ hơn 104 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tỷ lệ 100%. Giá chào bán là 31.300 đồng/cp, SSI thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu lần này. Trong đó, SSI sẽ dùng 50% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi, còn lại 50% số tiền sẽ dùng cho bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Cuối tháng 9 tới đây, SSI sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, trong đó một nội dung quan trọng là bàn về phương án chào bán tối đa 415,58 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thực hiện quyền mua.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 tức cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần mới. Cổ phần chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến 2025-2026.

Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phần. Nếu chào bán thành công lượng cổ phần nói trên, SSI dự kiến thu về tối đa 6.234 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ. Đồng thời SSI sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.778 tỷ đồng lên mức 24.935 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của SSI đạt 5.152 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1.812 tỷ đồng, tăng 12%.