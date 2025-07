Tineco chỉ mất 7 năm để trở thành hãng số một thế giới về máy lau sàn

Theo hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International, Tineco là thương hiệu dẫn đầu thị phần trong thị trường máy lau sàn toàn cầu trong giai đoạn từ nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024.

Số liệu của Euromonitor International cho thấy tổng sản lượng trong ngành hàng máy lau sàn toàn cầu trong giai đoạn từ nửa cuối năm 2023 đến nửa đầu năm 2024 đạt khoảng 13 triệu sản phẩm. Trong đó, Tineco chiếm khoảng 37% thị phần toàn cầu, tương đương 5 triệu sản phẩm được tiêu thụ, giữ vị trí số 1 thế giới. Trong ba năm liên tiếp gần đây, Tineco cũng là máy lau sàn khô và ướt bán chạy nhất trên Amazon tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Pháp, Ý, Úc và Nhật Bản.

Tineco và Ecovacs Robotics là hai công ty thuộc tập đoàn Ecovacs Group. Cả Tineco và Ecovacs Robotics đều tập trung vào các sản phẩm lau dọn nhà nhưng mỗi thương hiệu đi theo định hướng khác nhau. Các sản phẩm của Ecovacs là những robot tự động, còn thiết bị của Tineco là máy lau sàn cầm tay không dây.

Trong hai công ty của tập đoàn Ecovacs Group, Tineco là thương hiệu sinh sau, ra mắt vào năm 2018 trong khi “người anh” Ecovacs Robotics thành lập từ năm 1998 và đã có vị thế lớn trong thị trường robot lau nhà tự động.

Sinh sau, Tineco có lợi thế lớn khi được kế thừa 20 năm kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực lau dọn sàn của Ecovacs.

Chính vì vậy, chỉ sau một năm ra mắt, Tineco đã ghi được dấu ấn đầu tiên với sản phẩm máy hút hụi cầm tay không dây Pure One vào năm 2019. Nhưng sự bùng nổ thực sự của Tineco chỉ bắt đầu với sản phẩm Floor One S3, máy lau sàn khô ướt thông minh đầu tiên trên thị trường được tung ra vào năm 2020. Đây là dòng sản phẩm giúp Tineco tạo được tiếng vang với nhiều công nghệ tiên phong như cảm biến iLoop tự động phát hiện mức độ bẩn của bề mặt sàn để điều chỉnh lực hút và lượng nước, khả năng tự động giặt chổi lau một chạm, thiết kế không dây với trọng lượng nhẹ và có màn hình LED theo dõi hoạt động.

Sau thành công vang dội của Floor One S3, Tineco tiếp tục đi trước ở nhiều công nghệ dành cho các máy lau sàn khô ướt. Các máy lau sàn của Tineco là những sản phẩm đầu tiên trên thị trường sở hữu những công nghệ như gập phẳng 180 độ để lau hút dưới các gầm thấp dễ dàng hơn hay tính năng giặt và sấy khô chổi lau bằng khí nóng chỉ trong vài phút. Gần đây, Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam là máy lau sàn đầu tiên trên thị trường có tính năng lau bằng hơi nước nóng 140 độ C để diệt khuẩn bề mặt sàn và làm sạch các vết bẩn cứng đầu.

Bên cạnh lợi thế được kế thừa kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực vệ sinh sàn từ Ecovacs, Tineco chú trọng đầu tư nhiều cho hoạt động nghiên cứu và phát triển để cung cấp ra thị trường những sản phẩm đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và duy trì vị thế dẫn đầu.

“Khi Tineco mới thành lập, chúng tôi đặt mục tiêu đơn giản hóa các công việc trong cuộc sống và gia đình thông qua công nghệ thông minh. Trong những năm qua, đội ngũ R&D tận tụy của chúng tôi đã đầu tư đáng kể và kiên định với sứ mệnh thiết lập chuẩn mực cho sự xuất sắc trong các giải pháp chăm sóc sàn”, Ling Leng, Tổng giám đốc điều hành của Tineco chia sẻ.

Đại diện Tineco cho biết thương hiệu này hiện nắm giữ hơn 975 bằng sáng chế, 577 nhãn hiệu đã đăng ký và có 19.5 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Ở thị trường Việt Nam, các sản phẩm của Tineco đang được thị trường đón nhận khi người dùng có xu hướng chuyển sang các sản phẩm vệ sinh thông minh. Đặc biệt, người tiêu dùng ở Việt Nam có xu hướng sử dụng song song robot hút bụi và máy lau sàn cầm tay để tăng hiệu quả, chủ động trong việc tạo ra không gian sống sạch sẽ.

“Máy lau nhà khô ướt cầm tay là dòng sản phẩm còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng thị trường trong nước đang đón nhận rất nhanh. Chúng tôi nhận thấy nhiều người dùng có xu hướng sử dụng song song robot hút bụi và các thiết bị cầm tay như Tineco để tăng hiệu quả dọn dẹp, đặc biệt là những tình huống cần thao tác nhanh, chi tiết và trực tiếp”, ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc hệ thống bán lẻ Giga.vn, nơi phân phối nhiều đồ gia dụng thông minh chia sẻ.

Ông Chinal, trưởng đại diện Tineco Việt Nam cho biết doanh số máy lau sàn khô ướt của thương hiệu này trong năm 2024 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Tineco đã đưa 3 sản phẩm nổi bật dành cho thị trường Việt Nam, phủ tất cả các phân khúc giá từ thấp, trung bình đến cao. Trong đó, máy hút bụi lau sàn Tineco One Stretch S6 đã có thành công vang dội, được coi như "sản phẩm quốc dân" ở thị trường máy lau sàn tại Việt Nam.

Trong năm 2025, đại diện Tineco cho biết thương hiệu này tiếp tục đưa thêm nhiều sản phẩm phủ khắp phân khúc giá đến thị trường Việt Nam, trong đó đáng chú ý là các mẫu FLOOR ONE S9 Artist, FLOOR ONE S9 Artist Steam và Floor One Switch S7 Stretch. Công ty cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số so với năm 2024 và tạo ra một vài “sản phẩm quốc dân” nữa ở thị trường máy hút bụi lau sàn.

Bà Nguyễn Hà, Giám đốc khối kinh doanh thương mại điện tử Hoplong E-commerce, nhà phân phối độc quyền của Tineco ở Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh số Tineco tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng cuối năm nay, theo bà Nguyễn Hà, nhà phân phối Hợp Long đặt mục tiêu tiếp tục tăng gấp đôi số lượng cửa hàng bán sản phẩm Tineco đạt tiêu chuẩn Brand Shop, tăng các cửa hàng offline để khách hàng tới trải nghiệm, nâng cấp sâu rộng dịch vụ hỗ trợ khách hàng, bao gồm trải nghiệm sản phẩm mới, phụ kiện chính hãng và bảo hành sau mua.