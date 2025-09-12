Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỉnh được loạt ông lớn Vingroup, Ecopark, T&T Group... tức tốc đổ về sau sáp nhập đang tìm chủ cho KĐT hơn 20.000 tỷ, quy mô gần 260ha

12-09-2025 - 15:16 PM | Bất động sản

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức đấu thầu dự án khu đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm, quy mô 259 ha, vốn đầu tư 20.115 tỷ đồng.

Theo đó, dự án nằm trên địa bàn hai xã Bến Lức và Lương Hòa, có diện tích hơn 259 ha, phía Bắc giáp đường An Thạnh - Tân Bửu và khu công nghiệp An Thạnh; phía Nam giáp sông Bến Lức - Chợ Đệm; phía Đông giáp Vành đai 3 TP HCM; phía Tây giáp đất nông nghiệp và các rạch tự nhiên. Tổng chi phí thực hiện dự án vào khoảng 14.942 tỷ đồng và hơn 5.172 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khu đô thị dự kiến cung cấp 9.234 sản phẩm nhà ở gồm 1.362 căn liên kế, 1.544 biệt thự, 4.008 căn hộ cao tầng, 1.461 căn hộ trung tầng và 859 lô tái định cư. Ngoài ra, có hơn 20 ha đất dành cho công trình công cộng, gần 70 ha giao thông, gần 80 ha cây xanh - mặt nước và hơn 2 ha bãi đỗ xe. Quy mô dân số khoảng 33.000 người.

Tây Ninh đang là thị trường được các "ông lớn" Vingroup, Ecopark, T&T Group... Cụ thể, ngay trong tháng 6-7, thị trường đã chứng kiến sự sôi động tại các dự án như Vinhomes Green City của Tập đoàn Vingroup, Eco Retreat do Tập đoàn Ecopark phát triển, T&T City Millennia của T&T.

Ngoài 3 ông lớn Vingroup, Ecopark, T&T, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào Tây Ninh khiến bộ mặt bất động sản nơi đây thay đổi từng ngày. Thực tế, suốt thời gian qua, thị trường đã ghi nhận các khu đô thị quy mô lớn được phát triển bởi các doanh nghiệp như Nam Long, Phú Mỹ Hưng, Bim Group, Him Lam, MIK Group...

Điểm cộng lớn nhất giúp Tây Ninh bứt phá là hạ tầng giao thông. Ngoài các quốc lộ huyết mạch như QL1, QL22 (trục Xuyên Á), nối liền các trung tâm kinh tế, QL62, QL50 đóng vai trò "xương sống", được bổ sung bởi các tuyến đường tỉnh (ĐT) quan trọng như ĐT830 (Đức Hòa - Tân Tập), ĐT823, ĐT824, ĐT825 tạo nên một mạng lưới liên kết chặt chẽ, thông suốt giữa các khu vực phía Bắc và phía Nam.

Ngoài ra, các tuyến vành đai 3 và vành đai 4 đang cấp tập triển khai cũng kết nối Tây Ninh với TPHCM và các tỉnh lân cận.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

