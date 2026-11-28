Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức phiên thường kỳ tháng 11/2026 và giao ban về tình hình tăng trưởng kinh tế - xã hội quý IV/2026.

Theo đó, năm 2026, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn dự báo, tỉnh đã đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, nhờ đó nhiều điểm nghẽn tồn đọng nhiều năm được tháo gỡ, nguồn lực cho phát triển được khơi thông.

Kinh tế tăng trưởng khá, nổi bật là 2 quý cuối năm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,87%; thương mại, dịch vụ có nhiều điểm sáng. Thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay. Tính đến ngày 25/11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 62.800 tỷ đồng, vượt 22% dự toán năm.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 14.043 tỷ đồng; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 23.042 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 25.716 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, dư địa thu từ đất đai của Thanh Hóa vẫn còn rất lớn với 234 mặt bằng thuộc 99 xã, phường đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng để tổ chức đấu giá; cùng các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự kiến phê duyệt giá đất trong quý IV với nguồn thu ước tính khoảng 7.482 tỷ đồng.

Ước tính cả năm 2026, tổng thu ngân sách của Thanh Hóa đạt 70.044 tỷ đồng, vượt 35,6% dự toán, tăng 24,4% so với năm trước. Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa dự kiến đạt 42.644 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt 27.400 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư thực hiện tăng 18%; doanh nghiệp thành lập mới dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Tính đến ngày 20/11/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 14.867,5 tỷ đồng, bằng 71,97% kế hoạch (vốn năm 2026 đạt 73,81%, vốn năm 2025 kéo dài đạt 65,80%), tăng 364,8 tỷ đồng (1,77 điểm %) so với ngày 13/11/2026, thấp hơn mức tăng tuần trước (376,9 tỷ đồng, 1,82 điểm %).

Thu tiền sử dụng đất tại các xã, phường, đến ngày 23/11/2026, toàn tỉnh thu 13.948 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 104,09% dự toán được giao. Trong đó điều tiết về ngân sách cấp tỉnh 6.376 tỷ đồng/3.600 tỷ đồng, cấp xã 5.457 tỷ đồng/7.790 tỷ đồng. Có 82/142 địa phương vượt dự toán, tổng mức vượt 6.136 tỷ đồng. Thu điều tiết về ngân sách cấp tỉnh vượt 2.776 tỷ đồng.

Năm 2027, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 90.000 tỷ đồng. Mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 11%, mục tiêu chỉ đạo điều hành là 11,6% trở lên. Quý I, quý II phải đạt và vượt kịch bản (quý I tối thiểu 10,91%, phấn đấu 11,52%) để bù cho quý III khi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dừng bảo dưỡng tổng thể.