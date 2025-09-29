Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ việc núi Chư Nâm bị tàn phá

29-09-2025 - 14:12 PM | Bất động sản

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ việc núi Chư Nâm bị tàn phá và trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Ngày 29-9, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và UBND xã Biển Hồ kiểm tra, xử lý việc san ủi, mở đường trên núi Chư Nâm.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ việc núi Chư Nâm bị tàn phá- Ảnh 1.

Núi Chư Nâm bị san ủi trái phép, trong đó có 1.195m2 đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý

Theo UBND xã Biển Hồ, trong thời gian qua, khu vực núi Chư Nâm có diện tích đất 4.250 m2 bị san ủi trái phép. Trong đó có 1.195 m2 tại khoảnh 5, tiểu khu 249, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được giao quản lý; 470 m2 chưa xác định chủ sở hữu; còn lại là đất nông nghiệp.

Các vị trí san ủi có bề mặt rộng 4 m và chiều cao từ 0,5-1,5 m so với mặt đất nền hiện trạng, một số vị trí bị san ủi có chiều cao 3 m.

UBND xã Biển Hồ xác định ông C.H.T.A (SN 1983, phường Pleiku, Gia Lai) và ông Lê Văn Quí (SN 1974, phường Diên Hồng, Gia Lai) là người đã thuê phương tiện đào múc, san ủi, mở đường. Mục đích san gạt đất làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp (?).

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ việc núi Chư Nâm bị tàn phá- Ảnh 2.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định khu vực núi Chư Nâm có diện tích đất 4.250 m2 bị san ủi trái phép

Theo UBND xã Biển Hồ, những người trên đã có hành vi san ủi làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp; tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của các hộ dân phía dưới khu vực bị san ủi.

Núi Chư Nâm, được mệnh danh là "nóc nhà" phía Tây của tỉnh Gia Lai, là một điểm đến hấp dẫn đối với những ai đam mê khám phá thiên nhiên. Ngọn núi này cách trung tâm TP Pleiku (cũ) khoảng 30 km.

Đứng trên đỉnh núi, có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh phố núi Pleiku, Biển Hồ T'Nưng, đập Tân Sơn và đặc biệt là ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại. Vào sáng sớm, đứng trên khu vực núi này có thể săn được "biển mây" bồng bềnh bao phủ khắp các thung lũng, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngoạn mục.

Theo Hoàng Thanh

Người Lao Động

