Tình hình Công Vinh sau nhập viện cấp cứu

06-10-2025 - 10:56 AM | Sống

Công Vinh đã phải bỏ thi sau khi nhập viện vào rạng sáng ngày 5/10 tại Thái Lan.

Sau đêm bán kết Mister Global 2025 diễn ra vào tối 4/10 tại Thái Lan, rạng sáng nay (5/10), đại diện Việt Nam – Công Vinh đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, trước khi bước vào phần thi Bán kết, Công Vinh cảm thấy cơ thể không ổn, toàn thân lạnh, run và đau bụng. Tuy nhiên, nam người mẫu vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, khắc phục để hoàn thành phần thi với năng lượng và phong độ tốt nhất.

Sau đêm thi, Công Vinh bị ói, tiêu chảy, đau đầu, người lạnh, sốt suốt đêm. Dù đã uống thuốc nhưng không đỡ. Đến gần sáng 5/10, do tình hình không thuyên giảm, anh buộc phải gọi cấp cứu và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tình hình Công Vinh sau nhập viện cấp cứu- Ảnh 1.

Công Vinh chia sẻ thông tin nhập viện.

Dù mệt, nhưng chia sẻ trên trang cá nhân, Công Vinh cho biết anh vẫn sẽ cố gắng góp mặt trong đêm chung kết diễn ra vào tối 5/10.

"Trước phần thi bán kết, Vinh đã có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, khiến sức khỏe và tinh thần giảm sút nghiêm trọng, cơ thể gần như không còn nghe lời.

Dù rất mệt, Vinh vẫn cố gắng giữ tinh thần và hoàn thành trọn vẹn phần thi với tất cả nỗ lực và niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, cả đêm qua Vinh bị sốt cao và nôn ói liên tục, không thể chịu đựng nổi nên đã được đưa đến bệnh viện tại Thái Lan để điều trị. Hiện tại, Vinh đang cố gắng phục hồi thật nhanh để có thể quay trở lại trong đêm chung kết", Công Vinh viết.

Để trấn an người hâm mộ, Công Vinh cũng đăng tải lại clip trình diễn của mình từ một fanpage đêm thi bán kết lên Facebook như để động viên bản thân sẽ cố gắng xuất hiện tại chung kết.

Tuy nhiên, trước giờ G diễn ra vào tối 5/10, ban tổ chức Mister Global 2025 đã ra thông báo chính thức rằng đại diện Việt Nam không thể tham gia đêm thi cuối cùng.

Tình hình Công Vinh sau nhập viện cấp cứu- Ảnh 2.

Công Vinh bỏ lỡ đêm chung kết.

“Tuyên bố chính thức từ tổ chức Mister Global 2025. Tổ chức Mister Global rất tiếc phải thông báo rằng đại diện đến từ Việt Nam sẽ không thể tham gia đêm chung kết do tình huống liên quan đến sức khỏe. Chúng tôi gửi lời quan tâm chân thành và chúc anh sớm hồi phục hoàn toàn. Ban tổ chức vô cùng đánh giá cao sự cống hiến và đóng góp của anh trong suốt hành trình dự thi", thông tin từ ban tổ chức. 

Nhiều fan sắc đẹp đã bày tỏ sự tiếc nuối khi đại diện Việt Nam không thể tiếp tục tranh tài ở đêm thi quan trọng này. Hiện tại, Công Vinh vẫn chưa cập nhật thêm về tình trạng sức khỏe.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh cao 1m82, nặng 77 kg, số đo hình thể 98-76-98. Trước đó, tại cuộc thi Man of the World 2024, anh vào Top 10 và giành các giải thưởng như Nam vương Truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới.

Ở Mister International 2025, diễn ra tối 25/9 vừa qua, Công Vinh tiếp tục lọt Top 10 và nhận thêm các giải phụ Nam vương ảnh và Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.

