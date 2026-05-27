Tình hình hiện tại của quán cà phê Thái Công: Ngỡ ngàng với mức giá giảm mạnh và cảnh tượng khó tin

Giảm giá mạnh, không gian thu hẹp nhưng định vị rõ hơn

Không còn cảnh khách xếp hàng check-in hay kín chỗ như thời điểm viral với món trà vải nổi tiếng, quán giờ đây vận hành theo một nhịp chậm và yên tĩnh hơn hẳn. Khi team Có như lời đồn có mặt tại quán vào đúng thời điểm mở cửa lúc 10h sáng, toàn bộ không gian chỉ lác đác khoảng 1–2 bàn khách, trái ngược hoàn toàn với thời kỳ từng đông nghịt người đến trải nghiệm.

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở menu đồ uống. Nếu trước đây nhiều món tại đây từng gây tranh cãi khi có giá hơn 170.000 đồng, hiện một số dòng cà phê như espresso, cappuccino, cold brew hay cà phê sữa đá đã được điều chỉnh xuống khoảng 95.000 – 130.000 đồng. Các loại nước ép cũng giảm còn khoảng 110.000 đồng.

Mức giá mới giúp quán dễ tiếp cận hơn với nhóm khách muốn trải nghiệm không gian cao cấp mà không cần chi quá nhiều như trước. Tuy nhiên, định vị cà phê sang chảnh mà thương hiệu theo đuổi vẫn được giữ nguyên.

Hiện khu vực phục vụ đồ uống chỉ còn tập trung ở tầng trệt. Toàn bộ tầng trên đã được chuyển thành showroom nội thất và khu tư vấn thiết kế riêng. Điều này phần nào cho thấy quán cà phê hiện đóng vai trò như một phần mở rộng cho hệ sinh thái nội thất và phong cách sống của thương hiệu Thái Công.

Bên trong quán, phong cách châu Âu cổ điển quen thuộc vẫn được giữ gần như nguyên vẹn với hai gam màu chủ đạo là nâu gỗ và xanh lá. Từ sofa, đèn trang trí cho đến ly pha lê hay tách sứ đều được chọn lựa theo hướng đồng bộ và cầu kỳ. Nhiều món nội thất bên trong có giá trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Chính điều này khiến trải nghiệm tại đây khác biệt với phần lớn quán cà phê thông thường. Khách đến không chỉ để uống nước mà còn để bước vào một không gian mang cảm giác như showroom nghệ thuật sống.

Đồ uống dùng nguyên liệu cao cấp nhưng hương vị chưa quá đột phá

Điểm đáng chú ý nhất trong lần trải nghiệm này nằm ở 3 món nước từng được xem là nhóm đồ uống nhất định phải thử của quán.

Theo giới thiệu, đồ uống tại đây sử dụng các nguyên liệu thuộc phân khúc cao cấp như cà phê nhập khẩu từ Ý, trà TWG và được phục vụ bằng ly pha lê hoặc tách sứ nhập từ Đức. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy chất lượng đồ uống nhìn chung ở mức tròn vị, dễ uống nhưng chưa tạo cảm giác quá khác biệt so với kỳ vọng về một thương hiệu gắn với hình ảnh xa xỉ.

Đầu tiên là món trà vải từng gây sốt trên mạng xã hội. Thức uống có màu hồng nhạt thay vì sắc trà thông thường nhờ cách pha chế và trình bày khá cầu kỳ. Vị trà thơm nhẹ, chua thanh và có độ ngọt vừa phải, hậu vị sạch, không bị chát. Đây là món dễ uống và khá hài hòa, nhưng nếu xét riêng về độ đặc biệt, hương vị vẫn chưa thật sự vượt trội so với nhiều quán ở phân khúc thấp hơn.

Tiếp theo là Sài Gòn Seasonal, sự kết hợp giữa matcha, nước dừa tươi và sữa hạnh nhân. Tổng thể mang vị thanh nhẹ, thơm mùi dừa và có độ ngọt tiết chế, phù hợp với những người không thích đồ uống quá béo hoặc quá ngọt.

Trong khi đó, Vietnamese Coffee, hay còn gọi là cà phê sữa đá, lại là món tạo cảm giác rõ nét hơn về hương vị. Cà phê có màu cánh gián đậm, vị khá mạnh và có độ đắng rõ ở đầu lưỡi nhưng hậu vị lại ngọt nhẹ, sạch miệng và không bị chua gắt.

Tổng hóa đơn cho 3 món nước là hơn 516.000 đồng. Với mức chi phí này, phần lớn giá trị không chỉ nằm ở đồ uống mà còn đến từ không gian, dịch vụ và trải nghiệm mà quán muốn mang lại cho khách hàng.

Nhìn một cách khách quan, đây không phải địa điểm dành cho những ai tìm kiếm sự đột phá về hương vị. Nhưng nếu mục tiêu là trải nghiệm một không gian mang phong cách thượng lưu, yên tĩnh và có tính thẩm mỹ cao ngay trung tâm TP.HCM, quán cà phê của Thái Công vẫn là một lựa chọn có cá tính rất riêng.

Đồng thời, trang chính thức của quán vẫn đều đặn đăng tải hình ảnh không gian và thực đơn, cho thấy lượng khách vẫn được duy trì ở mức ổn định, bao gồm cả những người quan tâm đến thiết kế nội thất lẫn khách muốn trải nghiệm không gian một lần.