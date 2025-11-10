Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tình trạng không ngờ của quán cà phê Thái Công

10-11-2025 - 12:35 PM | Lifestyle

Có một vài chi tiết của quán cà phê Thái Công hiện nay khiến nhiều người phải chú ý.

Quán cà phê của Thái Công là một trong những quán cà phê có mức giá xa xỉ ngay trung tâm thành phố. Được thiết kế bởi nhà thiết kế nội thất tài năng Thái Công, những món đồ trang trí và nội thất đều là những món được tính bằng tiền triệu trở lên.

Tình trạng không ngờ của quán cà phê Thái Công- Ảnh 1.

Nhà thiết kế Thái Công

Được biết, quán cà phê đi vào hoạt động từ năm 2023, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng bởi thiết kế xa xỉ và giá món không có món nào từ 100 nghìn trở xuống. Điều này đã từng chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều cho rằng nước uống ở đây không xứng để bỏ ra số tiền như thế và trải nghiệm xa xỉ nơi đây với mức giá này là hoàn toàn xứng đáng.

Tình trạng không ngờ của quán cà phê Thái Công- Ảnh 2.

Quán cà phê của Thái Công nằm trên mặt tiền đường Hai Bà Trưng

Dạo gần đây, nhiều người cho rằng quán cà phê Thái Công đã dừng hoạt động vì gần đây của quán khá “im ắng” và không còn ồn ào như trước. Nhưng thực tế ghi nhận, quán cà phê Thái Công vẫn còn hoạt động tuy nhiên đã có một vài thay đổi trong cửa hàng và cũng như các menu giá món.

Tình trạng không ngờ của quán cà phê Thái Công- Ảnh 3.
Tình trạng không ngờ của quán cà phê Thái Công- Ảnh 4.
Tình trạng không ngờ của quán cà phê Thái Công- Ảnh 5.

Ghi nhận bên trong quán cà phê Thái Công

Ghi nhận thêm, menu đồ uống đã được điều chỉnh, trong đó một vài món như nước ép hay trà lạnh có mức giá “mềm” hơn so với trước. Cụ thể, nếu như trước đây, một ly nước ép từng có giá khoảng 190.000 đồng, thì nay chỉ còn 110.000 đồng (chưa bao gồm thuế và phí phục vụ) và một số món nước khác đã được giảm 40%. Đây cũng là thay đổi của cà phê Thái Công khiến khách hàng bất ngờ nhất.

Tình trạng không ngờ của quán cà phê Thái Công- Ảnh 6.

Menu các món nước đã được điều chỉnh

Không gian của quán cũng đổi thay so với trước đây. Thời gian trước, quán được chia làm hai tầng mỗi tầng mang phong cách trang trí khác nhau, hiện tại, toàn bộ khu vực phục vụ cũng đã thay đổi. Quán chỉ còn phục vụ khách gói gọn ở tầng trệt, tầng 2 giờ đây đã trở thành showroom, không còn đặt bàn ghế cho khách ngồi lại uống trà, cà phê nữa. Lượng khách ở quán cũng không quá đông như thời gian đầu khai trương nhưng vẫn có một lượng khách nhất định ra vào để thưởng thức nước uống cũng như trải nghiệm không gian sang trọng của quán.

Tình trạng không ngờ của quán cà phê Thái Công- Ảnh 7.

Khu vực tầng 2 đã trở thành showroom

Có thể thấy, "tình trạng không ngờ tới" chính là những thay đổi thực tế trong việc vận hành so với thời điểm ban đầu. Cụ thể, quán đã điều chỉnh giảm giá một số món nước (ghi nhận mức giảm lên đến 40%) và thay đổi quy mô phục vụ (từ hai tầng xuống còn một tầng trệt). Quán vẫn tiếp tục mở cửa và duy trì hoạt động với những cập nhật mới này, dù không còn giữ được sức nóng như thời điểm khai trương.

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

