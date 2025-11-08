Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?

08-11-2025 - 21:13 PM | Lifestyle

Không còn “ồn ào” trên các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng cà phê Thái Công đã không còn hoạt động.

Cà phê Thái Công là một trong những nơi từng gây sự chú ý của cộng đồng mạng ngay từ lúc khai trương mở quán bởi vì sự xa xỉ bên trong không gian và những nội thất mà Thái Công dùng cho quán cà phê của mình. Cũng nhờ sự đối lập trong quan điểm này mà cà phê Thái Công nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Nhiều video review, vlog trải nghiệm hay các bài viết chia sẻ về không gian, đồ uống của quán liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, giúp cái tên “Quán cà phê Thái Công” lan tỏa mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn.

Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?- Ảnh 1.

Quán cà phê của Thái Công từng gây sự chú ý từ khi khai trương

Sau một thời gian “bùng nổ” truyền thông, gần đây nhiều người nhận thấy quán cà phê Thái Công dường như im ắng hơn trước. Trên các trang mạng xã hội của Thái Công, hình ảnh về quán không còn xuất hiện thường xuyên như giai đoạn đầu, thay vào đó là những nội dung về thiết kế, phong cách sống hay hoạt động cá nhân của nhà thiết kế. Chính sự thay đổi này khiến không ít người đặt câu hỏi: liệu quán cà phê Thái Công đã đóng cửa?

Thực tế, theo ghi nhận, quán cà phê Thái Công vẫn đang hoạt động bình thường. Quán hiện vẫn mở cửa phục vụ khách tại cùng địa chỉ cũ, nhưng hướng đến đối tượng khách hàng riêng, những người muốn tận hưởng sự tĩnh lặng, sang trọng và có nhu cầu trải nghiệm không gian tinh tế hơn là “check-in” mạng xã hội.

Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?- Ảnh 2.
Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?- Ảnh 3.
Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?- Ảnh 4.

Quán cà phê Thái Công vẫn hoạt động bình thường

Toạ lạc tại vị trí vô cùng đắc địa, ngay mặt tiền đường Hai Bà Trưng và đằng sau Nhà hát Thành phố, quán cà phê Thái Công nổi bật với phong cách trang trí sang chảnh ngay từ cổng chào cho đến không gian bên trong. Từ lúc khai trương từ năm 2023, đã có rất nhiều thực khách vì tò mò mà ghé thăm quán cà phê này và trải nghiệm trong không gian “đậm mùi tiền” của Thái Công.

Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?- Ảnh 5.
Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?- Ảnh 6.
Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?- Ảnh 7.
Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?- Ảnh 8.

Thực khách được trải nghiệm không gian nội thất đắt tiền khi đến quán cà phê Thái Công

Một năm về trước, quán đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi có người cho rằng đây là mức giá chưa thật sự phù hợp với thói quen thưởng thức cà phê của phần đông giới trẻ. Nhưng cũng có không ít khách hàng cho rằng việc trả giá cao để được ngồi trong không gian sang trọng, sử dụng những bộ ly tách trị giá hàng triệu đồng cùng cách phục vụ chỉn chu là điều hoàn toàn xứng đáng.

Theo Hy Chu

Thanh niên Việt

