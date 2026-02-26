Tính năng trên Google Maps mà người chạy xe nên biết

Google Maps từ lâu đã trở thành công cụ quen thuộc với hàng triệu người dùng trên toàn cầu nhờ khả năng cung cấp bản đồ trực tuyến, hình ảnh vệ tinh, dữ liệu địa hình và thông tin chi tiết về từng địa điểm. Không chỉ hỗ trợ tìm đường, ứng dụng này còn cho phép định vị thời gian thực, ước tính quãng đường, cập nhật tình hình giao thông và gợi ý các địa điểm ăn uống, mua sắm gần vị trí hiện tại.

Dù vậy, trong quá trình sử dụng, không ít người gặp tình trạng chấm xanh hiển thị sai vị trí, mũi tên chỉ hướng bị lệch hoặc bản đồ xoay không đúng chiều di chuyển. Thực tế, Google Maps xác định vị trí bằng cách kết hợp nhiều công nghệ khác nhau.

Với nhiều người Việt, Google Maps đã trở thành ứng dụng quen thuộc gần như mặc định mỗi khi cần tìm đường, tra cứu địa điểm ăn uống hay xác định vị trí giữa những tuyến phố đông đúc. (Ảnh minh hoạ)

GPS tích hợp trên thiết bị đóng vai trò chủ đạo, cung cấp dữ liệu chính xác nhất khi người dùng ở ngoài trời hoặc trong môi trường thông thoáng. Khi tín hiệu GPS bị suy yếu, chẳng hạn trong nhà cao tầng, hầm gửi xe hay khu vực đông dân cư, hệ thống sẽ ước tính vị trí dựa trên khoảng cách đến các trạm phát sóng di động lân cận. Ngoài ra, dữ liệu từ các mạng Wi-Fi xung quanh cũng được sử dụng để tinh chỉnh kết quả định vị.

Sự phối hợp này giúp ứng dụng duy trì khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau, song cũng đồng nghĩa độ chính xác có thể dao động tùy môi trường sử dụng.

Cách cải thiện độ chính xác của Google Maps

Để cải thiện tình trạng trên, người dùng có thể kích hoạt chế độ “Độ chính xác cao” trong phần cài đặt vị trí của thiết bị. Chế độ này cho phép điện thoại sử dụng đồng thời GPS, Wi-Fi và mạng di động nhằm đưa ra dữ liệu vị trí chính xác nhất. Dù mức tiêu hao pin có thể tăng nhẹ, lợi ích về độ ổn định và độ chính xác thường vượt trội so với chi phí năng lượng bổ sung.

Bật Chế độ độ chính xác cao

Chế độ "Độ chính xác cao" sử dụng kết hợp GPS, Wi-Fi và mạng di động để cung cấp dữ liệu vị trí chính xác nhất có thể. Mặc dù chế độ này có thể tiêu tốn pin nhiều hơn một chút so với các chế độ khác, nhưng lợi ích từ việc cải thiện đáng kể độ chính xác của định vị thường vượt trội hơn so với mức tiêu hao pin không đáng kể. Để bật chế độ "Độ chính xác cao", bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.

Bước 2: Tìm và chọn mục Vị trí.

Bước 3: Tìm tùy chọn Chế độ hoặc Chế độ Vị trí (tùy thuộc vào thiết bị của bạn) và Chọn Độ chính xác cao.

Hiệu chỉnh la bàn của thiết bị

Một yếu tố khác ít được chú ý là la bàn trên thiết bị. Khi la bàn chưa được hiệu chỉnh, hướng di chuyển hiển thị trên bản đồ có thể sai lệch, đặc biệt khi sử dụng chỉ đường đi bộ. Người dùng có thể mở ứng dụng thực hiện theo cách sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Google Maps.

Bước 2: Chạm vào biểu tượng chấm xanh đại diện cho vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ.

Bước 3: Từ menu xuất hiện, chọn tùy chọn Hiệu chỉnh la bàn.

Bước 4: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hiệu chỉnh la bàn. Thông thường, bạn sẽ được yêu cầu di chuyển điện thoại theo hình số 8 cho đến khi quá trình hiệu chỉnh hoàn tất.

Bằng cách thực hiện hai bước này, bạn có thể đảm bảo rằng Google Maps sẽ hoạt động ở hiệu suất tối ưu, cung cấp dữ liệu vị trí và hướng chính xác nhất có thể, mang lại trải nghiệm định vị tốt nhất cho bạn.