Tình nhân của Jensen Huang đã có chồng “tổng tài”, đang bị Trung Quốc điều tra

Ngày 10/11, theo Caixin, một trong những tờ kinh tế, tài chính có uy tín nhất Trung Quốc, dẫn các nguồn thạo tin cho biết bà Alice Huang (Hoàng Lạc) là vợ của Kang Wei (Khang Vĩ), một nhà sáng lập kiêm lãnh đạo công ty Quản lý Đầu tư Hợp Tích Thượng Hải.

Ông Khang Vĩ, sinh năm 1975, thạc sĩ chuyên ngành tài chính, từng là một nhân vật có tiếng trong ngành tài chính Trung Quốc. Ông đã khởi nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu chứng khoán, sau đó chuyển sang quản lý quỹ và tín thác. Đến năm 2007, khi mới ngoài 30 tuổi, ông đã đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ Trung Hải.

Đáng chú ý, theo hồ sơ doanh nghiệp, bà Alice Huang gia nhập Hợp Tích vào tháng 11/2015, khi ngoài 30 tuổi. Trước đó, bà Alice được cho là từng làm việc tại một ngân hàng tư nhân ở Hong Kong và mảng tài chính chứng khoán kể từ năm 2008.

Theo hồ sơ được Caixin dẫn lại, ngay trước khi Khang Vĩ đã chuyển nhượng cho bà Alice Wang 25% cổ phần. Cơ cấu sở hữu sau đó bao gồm Khang Vĩ nắm 48,75%, Chu Tiểu Minh nắm 26,25% và Alice Huang nắm 25%.

Sau đó, bà Alice Huang giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Hợp Tích. Bà và ông Khang Vĩ đã kết hôn.

Bà Alice Huang và chồng. Ảnh: DD

Theo Caixin, Alice Huang và Khang Vĩ không chỉ là cổ đông lớn của Hợp Tích mà còn cùng tham gia quản lý nhiều quỹ đầu tư và triển khai các thương vụ trên thị trường vốn.

Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của hai người có liên quan đến Công ty Thế Kỷ Hoa Thông, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử và sau đó mở rộng sang hạ tầng dữ liệu.

Hai người còn có quan hệ với một số công ty niêm yết tại Thượng Hải, trong đó có 7Road Holdings. Đây là doanh nghiệp trò chơi trực tuyến có liên hệ với mạng lưới kinh doanh sau này của Alice Huang.

Tuy nhiên, sau đó, sự nghiệp của ông Khang Vĩ gặp nhiều trở ngại. Đến năm 2018, ông và Hợp Tích bị Ủy ban Chứng khoán quốc gia Trung Quốc (CSRC) xử phạt liên quan đến hoạt động giao dịch cổ phiếu Huệ Cầu Khoa Kỹ (Huiqiu Technology). Vụ việc được cho là liên quan đến việc huy động vốn, sử dụng các tài khoản giao dịch và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Theo Caicin, cơ quan quản lý đã xử phạt công ty và cá nhân liên quan. Đồng thời, ông Khang Vĩ bị phạt tiền và chịu các biện pháp kỷ luật.

Khi đó, mạng lưới của ông Khang Vĩ kiểm soát khoảng 60% cổ phần của Phicomm, công ty chuyên sản xuất thiết bị định tuyến (router). Đến năm 2021, nhà sáng lập Phicomm bị kết án chung thân vào trong một vụ lừa đảo gây quỹ trị giá 11 tỷ USD.

Đáng chú ý, bà Alice Huang chưa từng bị xử phạt hay buộc tội trong các sự việc này.

Đoàn công tác do vợ chồng Khang Vĩ (thứ 4 phải sang) và Hoàng Lạc (thứ 3 phải sang) đến thăm công ty xe hơi CAIV. Ảnh: Caixin/Singtao.

Nhiều nguồn tin được Caixin dẫn lại cho biết, khoảng trước Tết Nguyên đán 2026, ông Khang Vĩ đã bị cảnh sát Thượng Hải áp dụng biện pháp tố tụng hình sự liên quan nghi vấn thao túng cổ phiếu.

Hiện tại, thông tin cụ thể về tình trạng pháp lý của ông Khang Vĩ cũng như cuộc hôn nhân giữa ông với bà Alice Huang chưa được công bố.

Tình nhân của CEO Nvidia Jensen Huang có nhiều bí ẩn

Trong những ngày qua, Alice Huang trở thành tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu khi được cho là người có quan hệ ngoài luồng với CEO Nvidia Jensen Huang.

Ngày 8/11, theo Reuters, trong thông điệp gửi nhân viên, ông Jensen Huang viết đã ngoại tình và tuyên bố "nhận hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình.

"Hành động của tôi làm tổn thương vợ và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi", ông Jensen Huang cho biết.

Dù ông Jensen Huang không hề nhắc tên “tình nhân” trong bức thư gửi Nvidia, nhưng giới chức Mỹ cho rằng người này là Alice Huang.

Bà Alice Huang xuất hiện bên cạnh ông Jensen Huang tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Ảnh: Singtao

Trước đó, thông tin vụ bê bối ngoại tình bắt đầu rộ lên vào tháng 10, khi tờ New York Times cho biết ông Jensen Huang có mối quan hệ mập mờ với Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore.

Megaspeed là doanh nghiệp chuyên mua chip AI của Nvidia này đang bị giới chức Mỹ giám sát do nghi ngờ hỗ trợ Bắc Kinh tiếp cận chip AI tiên tiến vốn bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sau khi bà Alice Huang gia nhập Megaspeed với tư cách giám đốc vào tháng 3/2023, công ty con này tách khỏi công ty mẹ ở Trung Quốc và chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ cho khách hàng thuê năng lực tính toán từ trung tâm dữ liệu sử dụng chip Nvidia.

Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy, tổng tài sản của Megaspeed tăng vọt từ 33 triệu USD năm 2023 lên 3 tỷ USD năm 2024. Diễn biến về tổng tài sản này cũng làm dấy lên nghi vấn trong giới chức Mỹ rằng công ty đang âm thầm chuyển các dòng chip tiên tiến của Nvidia đến những doanh nghiệp Trung Quốc. Điều này vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Đáng chú ý, bà Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai cùng ông Jensen Huang trong nhiều lần ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Cụ thể, vào tháng 6/2024, hai người ngồi tại một quán bar ở Đài Bắc.

Đến tháng 5/2025, hai người cùng rời một nhà hàng tại thành phố này.

CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang chụp ảnh tại một nhà hàng ở Thượng Hải. Ảnh: Weibo/CNN

Theo các nguồn tin, bà Alice Huang nói tiếng Anh tốt, có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành AI, trong đó có ông Jensen Huang và những người đứng đầu tại nhà sản xuất máy tính Gigabyte. Bà cũng từng tham dự các hội nghị chuyên ngành và bữa tối riêng dành cho giới lãnh đạo doanh nghiệp.

Kể từ khi CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình vào ngày 8/11, bà Alice Huang chưa xuất hiện trước công chúng hay đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Bài tham khảo nguồn: Caixin, New York Times, Financial Times, NY Post