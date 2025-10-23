Tỉnh rộng nhất Việt Nam dự kiến di dời 952 hộ dân phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao 1,7 triệu tỷ đồng

Chiều ngày 22/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam là công trình giao thông trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km, nối từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh).

Toàn tuyến được đầu tư mới theo tiêu chuẩn hiện đại, đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Dự án áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa, bảo đảm an toàn, đồng bộ, hiệu quả, có khả năng phục vụ lưỡng dụng cho quốc phòng, an ninh và vận tải hàng hóa khi cần thiết. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án lên tới 1.713.548 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Tại Lâm Đồng, tuyến đường sắt tốc độ cao dài 156,5 km, gồm hai nhà ga (ga Phan Rí tại xã Bắc Bình và ga Phan Thiết tại phường Bình Thuận) cùng bốn trạm bảo dưỡng đặt tại xã Bắc Bình, xã Hồng Sơn, phường Bình Thuận và xã Tân Lập.

Tuyến đi qua địa bàn 18 xã, phường (17 xã và 1 phường), với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 1.046,4 ha. Tổng cộng 2.476 hộ gia đình và 36 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó dự kiến 952 hộ cần bố trí tái định cư.

Theo phương án, 140 hộ sẽ được bố trí vào quỹ đất hiện có tại địa phương, còn 812 hộ sẽ được di dời đến 08 khu tái định cư xây dựng mới tại các xã, phường: Tuy Phong, Bắc Bình, Lương Sơn, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Kiệm, Tân Lập và Bình Thuận.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, tám khu tái định cư có tổng diện tích 27,7 ha, quy mô 1.011 lô đất, với tổng mức đầu tư khoảng 429 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng)

Đến nay, 08/08 xã, phường đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; đồng thời tổ chức họp dân để phổ biến chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Cụ thể, đã có 5/8 xã đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính; 7/8 xã đã xây dựng kế hoạch thu hồi đất và thông báo thu hồi đất đến người dân; 3/8 xã đã hoàn tất việc kiểm đếm; 8/8 xã đã phê duyệt giá đất cụ thể.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của 7/8 khu tái định cư, đồng thời UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng cả 8 khu. Dự kiến, các khu tái định cư sẽ khởi công từ tháng 12/2025 đến đầu năm 2026, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ thẩm định, phê duyệt các khu tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng)

Đồng thời, ông nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng lộ trình và yêu cầu của UBND tỉnh nhằm kịp thời phục vụ tiến độ thi công Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.