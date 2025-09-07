Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tình trạng sức khỏe ‘quái kiệt cải lương' Hồng Nga

07-09-2025 - 19:07 PM | Sống

Ở tuổi 80, tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Hồng Nga suy giảm nghiêm trọng. Bà nằm một chỗ, không thể đi lại hay tự ăn uống, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ.

Ngày 6/9, diễn viên Phi Phụng và Phương Dương tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Nghệ sĩ cải lương hiện nằm một chỗ, không thể đi lại cũng như tự sinh hoạt. Bà gặp tình trạng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng, không nhận ra ai, giao tiếp kém linh hoạt, nói ngọng.

Theo con trai nghệ sĩ Hồng Nga, bà không có bệnh gì, chỉ bị đau khớp, người yếu nên không thể đi lại, phải di chuyển bằng xe lăn.

“Mẹ tôi không có bệnh gì nên cũng không uống thuốc, chỉ là cơ thể và khớp yếu dần nên nằm một chỗ. Mẹ giờ đi không được cũng không tự ăn uống được, phải có người bón. Gia đình tôi sống ở gần đây, hai vợ chồng chạy qua chạy lại chăm sóc, tắm rửa cho mẹ”, con trai nghệ sĩ chia sẻ.

Tình trạng sức khỏe ‘quái kiệt cải lương' Hồng Nga- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng tới thăm Hồng Nga.

Nghệ sĩ Phương Dương chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Hồng Nga nằm trên giường bệnh, bày tỏ xót xa khi đàn chị ngày càng suy kiệt về thể lực, không còn minh mẫn.

"Má Hồng Nga nằm nhiều hơn, giờ thì má không nhớ gì hết và ít nói. Nhóm đến thăm má, dụ một hồi má mới thốt lên vài tiếng ngọng nghịu. Thương má lắm, mong má khoẻ”, nghệ sĩ Phương Dung viết.

Cách đây 2 năm, thông tin nghệ sĩ Hồng Nga bị lẫn, không thể ra khỏi nhà thu hút sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp, khán giả.

Theo video chuyến thăm hồi tháng 7/2024 của NSƯT Thoại Mỹ, sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga suy giảm nghiêm trọng, tâm lý bất ổn. Bà gầy yếu rõ rệt, sắc mặt xanh xao, lúc khóc lúc cười.

Thời điểm đó nghệ sĩ Hồng Nga vẫn nhớ lời một số bài hát quen thuộc trong sự nghiệp của mình. Khi nghe NSƯT Thoại Mỹ hát, bà hát theo, thậm chí còn trêu đùa những người xung quanh.

Nghệ sĩ Hồng Nga sinh năm 1945, được mệnh danh là một trong những "quái kiệt" của cải lương miền Nam. Bà từng đứng chung sân khấu với NSND Ngọc Giàu, NSND Diệp Lang, "Sầu nữ" Út Bạch Lan… Trong hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của bà được khán giả nhớ đến qua hàng loạt vở diễn kinh điển như Đời cô Lựu, Tiếng hò sông hậu, Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu, Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Duyên kiếp…

Theo Đỗ Quyên

Tiền Phong

