Tình trạng của MC Mai Ngọc sau khi công khai sức khỏe xuống cấp hậu 4 tháng sinh con

Sau khi sinh con trai đầu lòng được 4 tháng, MC Mai Ngọc đã xuất hiện trở lại ở một vài các sự kiện. Tuy nhiên, nữ MC hiện vẫn tập trung phần lớn thời gian cho nhóc tỳ và chưa quay trở lại với công việc dẫn chương trình.

Vừa qua, MC Mai Ngọc là tâm điểm chú ý sau khi thừa nhận gặp khó khăn trong việc di chuyển sau khi sinh con đầu lòng. Cô gặp tình trạng tràn dịch khớp gối dẫn đến những cơn đau kéo dài khi đứng lên, ngồi xuống. "Tràn dịch khớp gối. Bảo sao đứng lên ngồi xuống cứ đau mãi. Đẻ xong tụt canxi, bé em bé, khớp gối gồng gánh nhiều…", nữ MC chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe hiện tại của MC Mai Ngọc. Trên story trang cá nhân, người đẹp mới đây đăng tải lại khoảnh khắc cũ từ 4 năm trước. Trong bức hình, MC Mai Ngọc xuất hiện với thân hình thon gọn. "1 cơ thể khỏe mạnh. Hàng ngày ăn - tập - đi làm vô lo vô nghĩ", cô viết.

Ở story sau, MC Mai Ngọc hé lộ lịch trình quen thuộc mỗi ngày với con trai đầu lòng. "Lễ hay ngày thường thì vẫn cứ là em bé 19 giờ đi ngủ. Mẹ em bé 20h 30 (hôm qua thời tiết thay đổi mệt các bác nhỉ) Sáng đúng giờ đi dạo, làm mẹ đúng là không có ngày nghỉ", cô viết. MC Mai Ngọc vẫn đang dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho con trai cưng.

Nữ MC xác nhận có người yêu mới vào đầu tháng 12/2024, thực tế cô và chồng thứ 2 đăng ký kết hôn vào cuối tháng 11/2024. Cả hai tổ chức lễ cưới ở quê đàng trai vào cuối tháng 12/2024. Chồng thứ 2 của Mai Ngọc là thiếu gia của một gia đình giàu có, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, tiệc cưới có tiếng ở Bắc Giang. Ông xã kém Mai Ngọc 2 tuổi.

Người đẹp từng trải lòng sau khi sinh con: "Làm mẹ rồi mới thật sự hiểu mẹ mình, các chị, em, bạn bè xung quanh mình đã trải quả những gì, đã hy sinh nhiều thế nào. Không chỉ thể xác mà cả tinh thần khi cuộc sống thay đổi hoàn toàn, tất cả thu bé lại chỉ bằng một em bé. Lúc sinh xong chính là lúc yếu mềm nhất, cần nhất sự trợ giúp từ chồng từ những người thân ở bên cạnh".