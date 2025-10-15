TNEX hợp tác KiotViet: tài chính số cho hộ kinh doanh

TNEX và KiotViet kiến tạo tương lai tài chính số cho hộ kinh doanh Việt Nam

Hơn 5 triệu hộ kinh doanh là lực lượng đóng góp quan trọng vào GDP quốc gia đang đối mặt với bài toán khó: làm sao tiếp cận nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nhu cầu vốn "nóng" để nhập hàng, xoay vòng kinh doanh luôn hiện hữu, nhưng lại vướng phải quy trình xét duyệt truyền thống phức tạp và tốn thời gian. Khoảng cách này đang trở thành điểm nghẽn khiến tiềm năng phát triển của hàng triệu hộ kinh doanh bị kìm hãm. Từ chính thách thức đó, sự hợp tác chiến lược giữa TNEX và KiotViet ra đời , đây là một bước tiến quan trọng nhằm mang đến nguồn vốn "số hóa - không rào cản", giúp rút ngắn khoảng cách tài chính và mở rộng cơ hội bình đẳng cho hộ kinh doanh, đặc biệt là những người bán hàng đa kênh.

TNEX được biết đến là nền tảng tài chính số thuộc hệ sinh thái Ngân hàng MSB, hiện có hơn 2,3 triệu người dùng và với sản phẩm chủ lực được vinh danh là "Sản phẩm Tài chính Tiêu dùng của năm". Trong khi đó, KiotViet là nền tảng quản lý bán hàng hàng đầu Việt Nam - đang đồng hành cùng hơn 300.000 cửa hàng trên toàn quốc. Cả hai thương hiệu đã tìm thấy điểm chung trong tầm nhìn số hóa hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam.

Nếu TNEX mang thông điệp "Tài chính an toàn - Sống không rào cản", hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện thay vì chỉ dừng lại ở các sản phẩm vay lẻ, thì KiotViet với định hướng "Công nghệ hóa mọi cửa hàng Việt" lại vượt ra ngoài vai trò một phần mềm quản lý, trở thành "cánh tay số hóa" hỗ trợ toàn diện hoạt động bán hàng. Sự kết hợp này tạo nên một giải pháp tích hợp đa diện, nơi dòng vốn thông minh và công cụ quản lý hiệu quả hội tụ, giúp hộ kinh doanh Việt dễ dàng tiếp cận vốn, tối ưu vận hành và hướng đến tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số.

Khi tầm nhìn gặp gỡ - TNEX x KiotViet: xây dựng hệ sinh thái "Tài chính nhúng" tối ưu

Sự hợp tác giữa TNEX và KiotViet cùng hướng về một mục tiêu chung: "Lấy công nghệ làm nền tảng, lấy người kinh doanh nhỏ làm trung tâm." Sự đồng điệu trong sứ mệnh này đã tạo nền tảng vững chắc cho một mô hình đột phá đang thịnh hành toàn cầu: "Financial Embedded Partnership" - xu hướng tài chính được nhúng trực tiếp vào hệ sinh thái công nghệ, mở ra kỷ nguyên mới cho trải nghiệm khách hàng liền mạch. Khi TNEX mang đến năng lực tài chính số an toàn và KiotViet mang đến nền tảng công nghệ quản lý tiện lợi, 2 thương hiệu cùng trao cho người kinh doanh bộ ba công cụ để chinh phục tự do tài chính: có vốn để chớp thời cơ, có công cụ để vận hành tối ưu, và có tự do để mở rộng quy mô. Đây là minh chứng sống động nhất cho nỗ lực xóa bỏ rào cản tài chính cho hộ kinh doanh Việt của TNEX: "Tài chính an toàn - tiện lợi - không rào cản", góp phần thu hẹp khoảng cách tồn tại lâu nay giữa thế giới tài chính chính thống và nhịp đập của nền kinh tế thực.

Đại diện TNEX ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác KiotViet. (Ảnh: TNEX)

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng Giám đốc TNEX, chia sẻ: "Tài chính số không chỉ là sản phẩm, mà là quyền được tiếp cận cơ hội. Sự hợp tác với KiotViet chính là cánh cửa để chúng tôi mang tinh thần ‘tài chính an toàn - sống không rào cản’ đến với từng cửa hàng, từng hộ kinh doanh tại Việt Nam."

Giải pháp cho hộ kinh doanh: Sản phẩm vay kinh doanh (Merchant Lending)

Trong lần hợp tác này, cộng đồng hộ kinh doanh, đặc biệt là những người bán hàng đa kênh trên các sàn thương mại điện tử hàng đầu như Shopee, TikTok Shop hay Lazada, có thể tiếp cận một "cánh tay tài chính thông minh" ngay trong chính nền tảng quản lý KiotViet quen thuộc.

Giải pháp này được phát triển bởi Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) trên ứng dụng TNEX, mang đến một làn gió mới với những ưu thế vượt trội: hạn mức linh hoạt từ 30 đến 100 triệu đồng được đánh giá dựa trên hiệu quả kinh doanh thực tế của cửa hàng mà không cần thế chấp tài sản, tốc độ phê duyệt nhanh chóng và giải ngân tức thì vào tài khoản TNEX, hệ thống sẽ tự động đánh giá tín nhiệm thông minh bằng AI dựa trên dữ liệu bán hàng thực tế, 100% online mà không cần gặp mặt hay chờ đợi, cùng thời hạn vay linh hoạt lên đến 24 tháng và lãi suất hấp dẫn để đáp ứng mọi nhu cầu từ nhập hàng, xoay vốn đến mở rộng quy mô kinh doanh.

Và Vay Kinh Doanh chỉ là một mảnh ghép nổi bật trong hệ sinh thái tài chính số toàn diện mà TNEX đang kiến tạo. Vượt xa một khoản vay, TNEX cung cấp một trải nghiệm tài chính tổng thể với các sản phẩm như Vay Tiêu Dùng được phê duyệt tự động chỉ sau 2 phút, tính năng "Tiêu trước - Trả sau" với 35 ngày miễn lãi hấp dẫn, cùng các công cụ quản lý tài chính cá nhân thông minh. Tất cả được vận hành trên nền tảng công nghệ hiện đại bảo mật tối ưu, khẳng định một tương lai nơi mọi người dùng đều có thể tiếp cận và tận hưởng một hệ sinh thái tài chính liền mạch, an toàn và không rào cản.

Với giải pháp này, TNEX và KiotViet không chỉ đang cung cấp vốn, mà còn đang trao đi cơ hội để mỗi hộ kinh doanh tự tin kiến tạo một tương lai phát triển bền vững. Đây là hành trình nơi tài chính, công nghệ và con người hòa làm một, cùng tạo dựng nền tảng lấy người kinh doanh nhỏ làm trung tâm phát triển trong kỷ nguyên số.