Tổ ấm đầu tiên giờ đã trong tầm tay của người trẻ hiện nay

Theo báo cáo từ Batdongsan.com.vn và Savills Việt Nam (năm 2024 - đầu 2025), nhóm tuổi từ 22–39 hiện chiếm tỷ trọng áp đảo trong lực lượng có nhu cầu mua nhà. Cụ thể: 64% người dự định mua nhà trong năm 2024 dưới 40 tuổi; 42% lượt tìm kiếm đến từ nhóm 26–34 tuổi (Millennials); ~19% là Gen Z (22–26 tuổi) – tăng gần 50% so với 2 năm trước. Đặc biệt, 75% người trẻ sẵn sàng vay ngân hàng để sở hữu nhà ở từ sớm.

Người trẻ hiện đại không còn mang nặng tư duy "tích đủ mới mua", mà chủ động lập kế hoạch tài chính dài hạn, sẵn sàng đặt nền móng vững chắc cho tương lai bằng một nơi an cư ổn định, tiện nghi, phù hợp lối sống cá nhân và gia đình.

Căn hộ tiện nghi cho gia đình trẻ – Xu hướng ngày càng rõ nét

Từ giai đoạn 2015–2018, thị trường đã chứng kiến sự xuất hiện của các dự án căn hộ diện tích vừa phải (50–60m²), giá tầm trung 1–1,5 tỷ đồng (giá lúc bấy giờ) tại các khu vực đang phát triển như Quận 9 (TP.HCM). Giai đoạn 2019–2022, xu hướng này mở rộng mạnh mẽ hơn, hướng đến đối tượng vợ chồng trẻ không chỉ tìm kiếm giá tốt, mà còn quan tâm đến thiết kế thông minh, môi trường sống đầy đủ tiện ích, gắn kết với giáo dục – y tế và có tiềm năng an cư lâu dài.

Đặc biệt từ 2023 đến nay, các dự án vệ tinh tại Bình Dương, Long An (nay là Tây Ninh), Tây Bắc TP.HCM nổi lên mạnh mẽ với mô hình căn hộ đa năng, diện tích tối ưu cho gia đình 2–3 người, sở hữu hệ thống tiện ích nội khu khép kín và kết nối hạ tầng hoàn thiện.

Hạ tầng phát triển là một trong những yếu tố giúp người trẻ tự tin lựa chọn an cư khu vực vệ tinh.

Thay vì cố gắng bám trụ khu vực trung tâm với chi phí cao, người trẻ chủ động ly tâm – tìm đến những không gian sống phù hợp hơn cả về tài chính lẫn chất lượng sống.

Destino Centro – Lời giải thực tế cho bài toán an cư của người trẻ

Hiểu rõ nhu cầu đang tăng cao từ nhóm khách hàng trẻ, các nhà phát triển bất động sản đang chuyển hướng rõ rệt – tập trung phát triển những dự án "giải cứu bài toán an cư". Tiêu biểu có thể kể đến Destino Centro – một dự án nổi bật tại cửa ngõ Tây TP.HCM – khu vực Mỹ Yên, Long An (nay là Tây Ninh), do Seaholdings phát triển.

Với tổng cộng hơn 2.000 căn hộ, tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, liền kề cao tốc Bến Lức – Long Thành, Destino Centro mang đến lợi thế lớn về kết nối hạ tầng với TP.HCM và các khu công nghiệp vệ tinh.

Mới đây, dự án chính thức ra mắt tòa tháp thứ 3 – Cielo. Đây là phiên bản nâng cấp, mang biểu tượng của giấc mơ "chạm trời" – sống đúng gu, sở hữu đúng lúc.

Tiện ích 4 hồ bơi được xem là điểm nhấn tiện ích ấn tượng tại Destino Centro.

Diện tích căn hộ từ 49,7 – 66m², tối ưu cho không gian sống của các gia đình trẻ, 95% sản phẩm là căn 2 phòng ngủ, đảm bảo tính riêng tư cho từng thành viên. Giá bán chỉ từ khoảng 1,1 tỷ đồng/căn – phù hợp với khả năng tài chính của người mua nhà lần đầu. Thanh toán ban đầu chỉ từ 220 triệu đồng trong 2 năm, không phát sinh thêm chi phí nhờ VietinBank hỗ trợ.

Chính sách này giúp người trẻ dễ dàng sở hữu căn hộ mà không cần lo lắng về dòng tiền tức thì, đồng thời có thời gian chuẩn bị tài chính cho những cột mốc dài hạn.

Ngoài ra, hệ thống tiện ích nội khu với hơn 48 tiện ích, nổi bật với 4 hồ bơi giúp mang lại những giây phút thư giãn cho cư dân, không lo ồn dào hay đông đúc vì được phân khu rất chỉn chu.

Căn hộ đầu tiên – không còn là giấc mơ xa vời

Từ căn hộ tại Cielo, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực năng động của TP.HCM như: Bình Tân, Quận 6, 8, 10, 11, thậm chí là Quận 1, chỉ trong khoảng 25- 30 phút.

Đại diện Seaholdings chia sẻ: "Sau khi ra mắt thành công 2 tháp đầu tiên trong năm 2024, lượng khách hàng trẻ quan tâm tăng mạnh. Chúng tôi quyết định ra mắt tháp thứ 3 – Cielo, với phiên bản nâng cấp từ thiết kế đến tiện ích – để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sống ‘đúng chất’ của thế hệ mới."

Destino Centro – và đặc biệt là tháp Cielo – không chỉ là một sản phẩm bất động sản. Đây chính là lời giải cụ thể, dễ tiếp cận và thực tế nhất cho bài toán an cư mà người trẻ từng cho là xa vời.

Với nguồn cùng sẵn có, chính sách tài chính linh hoạt, thiết kế thông minh và mức giá hợp lý, hạ tầng kết nối, người trẻ ngày nay đã có thể tự tin chạm tay vào tổ ấm đầu tiên – khởi đầu cho một hành trình sống độc lập, ổn định và đầy tự hào.