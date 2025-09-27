Tổ ấm đầu tiên: Nền tảng vững chắc cho tương lai
Việc sở hữu căn nhà đầu tiên không chỉ là một tài sản mà còn là bước đệm quan trọng cho hành trình xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững.
Năm 2025, giá bất động sản tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM lần lượt đạt 75,5 – 66,4 – 77,1 triệu đồng/m2, cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân (VARS IRE). Điều này đồng nghĩa, để sở hữu một căn hộ trung cấp, một cặp vợ chồng trẻ có thể mất tới 20–25 năm tích lũy nếu không có hỗ trợ tài chính.
Tuy nhiên, nghịch lý là càng trong bối cảnh giá nhà leo thang, người trẻ lại càng quyết đoán hơn. Nhóm 25–35 tuổi hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng giao dịch trên thị trường, thậm chí tại một số dự án con số này lên tới 70%. Họ không còn chờ đợi mức giá "dễ chịu" – vốn khó xảy ra – mà chủ động tận dụng các cơ hội, lợi thế để rút ngắn hành trình an cư. Bởi hơn ai hết, thế hệ trẻ hiểu rằng, tổ ấm đầu tiên không chỉ là một cột mốc tài chính hay tài sản sở hữu, mà là nền tảng ổn định cuộc sống.
Giá trị của tổ ấm đầu tiên
Với nhiều người trẻ, thuê nhà có thể giải quyết nhu cầu trước mắt nhưng luôn tiềm ẩn những bất ổn: chi phí tăng theo thời gian, hợp đồng ngắn hạn và nguy cơ phải di chuyển liên tục, thiếu cảm giác ổn định, an toàn. Ngược lại, sở hữu ngôi nhà đầu tiên mang đến sự chủ động về chỗ ở, đảm bảo ổn định lâu dài, đánh dấu cột mốc trưởng thành.
Đặc biệt, giữa bối cảnh giá nhà không ngừng leo thang, nhiều chuyên gia tài chính nhận định, việc sở hữu tổ ấm đầu tiên từ sớm mang lại nhiều lợi thế: tạo động lực tích lũy tài chính bền vững, tránh áp lực giá bất động sản tăng theo thời gian.
Một xu hướng nổi bật là dịch chuyển về các khu vực ven đô – nơi giá nhà còn "dễ thở" nhưng vẫn giàu tiềm năng nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.
Ngôi nhà đầu tiên đánh dấu cột mốc trưởng thành và khẳng định giá trị nỗ lực của người trẻ.
Solaria Rise - Khởi đầu lý tưởng cho thế hệ trẻ
Hội tụ nhiều yếu tố về vị trí chiến lược trong vùng phát triển TP.HCM mở rộng, giá trị môi trường sống và tiềm năng phát triển, Solaria Rise đang được giới trẻ, gia đình trẻ lựa chọn làm tổ ấm đầu tiên.
Khu căn hộ nằm tại lõi đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha (Bến Lức, Tây Ninh), kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương, vành đai 4, vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad, dự án có quy hoạch bài bản, thiết kế chỉn chu, đáp ứng nhu cầu ở thực. Khu căn hộ quy mô hơn 3ha, cung ứng ra thị trường 698 sản phẩm đa dạng loại hình, phù hợp với người độc thân, vợ chồng mới cưới, gia đình trẻ…
Solaria Rise tọa lạc tại trái tim đô thị tích hợp Waterpoint 355ha
Với phong cách "resort living" – xu hướng được người trẻ ưa chuộng – Solaria Rise mang đến không gian sống chất lượng từ thiết kế căn hộ thông minh, tận dụng ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành, cho đến chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe và tinh thần: hồ bơi, phòng gym, yoga, xông hơi, khu đọc sách ngoài trời,... Mỗi ngày đều ngập tràn cảm hứng để sống, làm việc, tái tạo năng lượng.
Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, chủ đầu tư đã và đang triển khai các giải pháp tài chính đồng hành thiết thực. Nổi bật trong số đó là chương trình Easy Pay do Nam Long phối hợp cùng nhiều ngân hàng uy tín triển khai, thiết kế các gói vay thời hạn lên đến 40 năm, hỗ trợ lãi suất cố định lên đến 5 năm, trả gốc linh hoạt từ 1% giá trị khoản vay. Nhờ đó, người trẻ có thể dễ dàng tiếp cận vốn vay, hiện thực hóa giấc mơ tổ ấm đầu tiên mà không quá áp lực tài chính.
Việc nằm tại lõi Waterpoint – một trong những đại đô thị quy mô bậc nhất khu Tây TP.HCM – còn mang lại cho Solaria Rise lợi thế vượt trội về hạ tầng liên vùng và tốc độ phát triển giá trị bất động sản.
Giới chuyên gia nhận định, xu hướng dịch chuyển dân cư ra các đô thị vệ tinh ngày càng rõ nét theo lộ trình "về đích" của các công trình hạ tầng giao thông như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành. Những dự án vị trí kết nối chiến lược sẽ trở thành điểm sáng về tiềm năng tăng trưởng trong 5–10 năm tới.
