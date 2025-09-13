Tổ chức của LHQ vừa công nhận Việt Nam có 1 lĩnh vực “tăng trưởng mạnh nhất thế giới”

Trong bức tranh phục hồi sôi động của ngành du lịch toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một hiện tượng tăng trưởng nổi bật.

Theo báo cáo công bố ngày 9/9 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), trong sáu tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 11 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,3 lần so với mức kỷ lục năm 2019 – thời điểm trước đại dịch.

Tính đến hết tháng 8/2025, con số này đã xấp xỉ 14 triệu, tức tăng gần 22% so với cùng kỳ 2024.

Bảng xếp hạng của UN Tourism cho thấy Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế mạnh nhất thế giới trong nửa đầu năm nay.

Morocco theo sát với mức tăng 19%, Hàn Quốc tăng 15%, trong khi Malaysia và Indonesia cùng ghi nhận mức tăng 9%.

Với nhịp độ này, Việt Nam đang trở thành điểm đến nổi bật không chỉ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà còn ở phạm vi toàn cầu.

Trên bình diện quốc tế, ngành du lịch đã gần như trở lại trạng thái bình thường sau đại dịch. Sáu tháng đầu năm 2025, thế giới ghi nhận khoảng 690 triệu lượt khách quốc tế, tăng 5% so với cùng kỳ 2024 và nhiều hơn 33 triệu so với một năm trước đó. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương đạt mức tăng trung bình 11%, tương đương khoảng 92% so với thời kỳ trước dịch.

Trong bức tranh này, Việt Nam vượt xa mức tăng trưởng chung, trở thành “điểm sáng” khi tốc độ tăng gấp gần hai lần trung bình khu vực.

Các yếu tố thúc đẩy đà tăng của Việt Nam đến từ chính sách thị thực cởi mở và linh hoạt hơn, đặc biệt với việc mở rộng diện quốc gia được cấp e-visa và kéo dài thời gian lưu trú.

Cùng lúc, mạng lưới hàng không quốc tế liên tục được mở rộng, nhiều đường bay mới kết nối trực tiếp tới các điểm đến du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Khánh Hòa hay Phú Quốc.

Công tác xúc tiến quảng bá được triển khai mạnh mẽ tại các thị trường trọng điểm, hướng vào nhóm du khách có khả năng chi tiêu cao, góp phần tăng thời gian lưu trú và doanh thu bình quân.

So sánh trong khối ASEAN, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khách vượt trội. Trong khi Thái Lan đón khoảng 35,5 triệu khách và Malaysia hơn 25 triệu khách trong năm 2024, mức tăng trưởng chỉ dao động từ 9 đến 26%. Việt Nam với 17,4 triệu lượt khách cùng năm nhưng ghi nhận mức tăng gần 39% so với 2023, bỏ xa nhiều nước trong khu vực về nhịp phục hồi.

Năm ngoái, mức tăng gần 40% giúp Việt Nam xếp thứ 4 toàn cầu trong bảng xếp hạng điểm đến tăng trưởng nhanh nhất của UNWTO. Ba vị trí dẫn đầu là Hàn Quốc (+48,82%), Nhật Bản (+47,09%) và Chile (+40,42%).