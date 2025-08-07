Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toà án nhân dân tối cao đề xuất 4 trường hợp chuyển từ án phạt tử hình thành tù chung thân

07-08-2025 - 07:59 AM | Xã hội

TAND tối cao vừa công bố dự thảo lần 1 Thông tư liên tịch gồm 3 chương, 15 điều, quy định rõ các trường hợp chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành.

Đối với quy định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân, dự thảo Thông tư nêu 4 trường hợp:

Thứ nhất, người phạm tội đã bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật Hình sự , bao gồm: Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người đủ 75 tuổi trở lên; người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Thứ hai, người phạm tội đã bị kết án tử hình trước ngày 1/7/2025 về một trong các tội: "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 109); "Gián điệp" (Điều 110); "Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Điều 114); "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh" (Điều 194); "Vận chuyển trái phép chất ma túy" (Điều 250); "Tham ô tài sản" (Điều 353); "Nhận hối lộ" (Điều 354); "Phá hoại hòa bình gây chiến tranh xâm lược" (Điều 421).

Thứ ba, người phạm tội đã bị kết án tử hình trước ngày 1/7/2025 về tội: "Sản xuất trái phép chất ma túy" (Điều 248); "Mua bán trái phép chất ma túy" (Điều 521). Tòa án căn cứ vào khối lượng, thể tích chất ma túy được xác định trong bản án;... người phạm tội không phải là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy hoặc không có 2 tình tiết tăng nặng trở lên. Trường hợp có 02 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 4 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 3 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Không chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân đối với người có 3 tình tiết tăng nặng trở lên.

Thứ tư, người bị kết án tử hình được Chủ tịch nước quyết định ân giảm.

Toà án nhân dân tối cao đề xuất 4 trường hợp chuyển từ án phạt tử hình thành tù chung thân- Ảnh 1.

Lực lượng thi hành án chuẩn bị các bước thi hành án tử hình với tử tù.

Về trách nhiệm phối hợp, rà soát các đối tượng bị kết án tử hình thành án chung thân.

Dự thảo đề xuất, TAND cấp tỉnh đã ra bản án sơ thẩm quyết định hình phạt tử hình đối với người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi hành phải tiến hành rà soát tất cả các bản án, lập danh sách người bị kết án và thông báo cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để cho ý kiến.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo và danh sách người bị kết án tử hình của TAND cấp tỉnh, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng phải cho ý kiến bằng văn bản gửi Tòa án.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, TAND cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân gửi về Vụ Giám đốc kiểm tra I TAND tối cao.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Vụ Giám đốc kiểm tra I TAND tối cao lập tờ trình báo cáo Chánh án TAND tối cao xem xét, quyết định.

Trường hợp người chấp hành án phạt tù có quyết định ân giảm của Chủ tịch nước thì ngay khi nhận được quyết định ân giảm, Vụ Giám đốc kiểm tra I lập tờ trình báo cáo Chánh án TAND tối cao ra quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân. Thời gian người bị kết án tử hình tạm giam trước khi được chuyển thành tù chung thân được tính vào thời hạn chấp hành án phạt tù.

Dự thảo cũng nêu rõ Chánh án TAND tối cao sau khi xem xét hồ sơ và các tài liệu kèm theo, sẽ ra quyết định chuyển hoặc không chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.

Theo Hoàng An

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai Nổi bật

Bắt Lê Quốc Thường cùng 6 người khác trong một xưởng gỗ

Bắt Lê Quốc Thường cùng 6 người khác trong một xưởng gỗ Nổi bật

CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu

CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu

07:38 , 07/08/2025
Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

07:10 , 07/08/2025
Công an Hà Nội phát thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trong các ngày từ 7-10/8

Công an Hà Nội phát thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trong các ngày từ 7-10/8

20:59 , 06/08/2025
Tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Kha

Tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Kha

18:26 , 06/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên