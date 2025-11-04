Tòa án TP.HCM tuyên bố phá sản công ty con của một công ty trên sàn chứng khoán

Tòa án nhân dân TP.HCM vừa ban hành Quyết định ngày 29/9/2025, tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Cơ khí Giống cây trồng Miền Nam (SSE Corp), công ty con thuộc Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã CK: SSC).



Theo nội dung quyết định, Tòa án TP.HCM xác định Công ty Cổ phần Cơ khí Giống cây trồng Miền Nam đã mất khả năng thanh toán, không còn tài sản để trả nợ hoặc chi trả chi phí phá sản. Đơn vị quản lý, thanh lý tài sản được chỉ định là Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sen Việt, đã hoàn tất việc kiểm kê và thanh lý tài sản, niêm yết danh sách chủ nợ và người mắc nợ trước khi Tòa ra quyết định tuyên bố phá sản.



Tòa án nêu rõ, quá trình quản lý và thanh lý được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thụ lý phá sản từ năm 2013 và các quyết định mở thủ tục phá sản từ năm 2014.

Đến nay, sau hơn 10 năm kể từ khi mở thủ tục, cơ quan xét xử chính thức tuyên bố chấm dứt tư cách pháp nhân của SSE Corp.



Theo Điều 2 của Quyết định, Tòa án tuyên chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Giống cây trồng Miền Nam, bao gồm:



Đình chỉ mọi giao dịch liên quan đến doanh nghiệp;



Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ lãi đối với các khoản nợ còn tồn;



Chấm dứt hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động;



Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật;



Thu hồi con dấu của doanh nghiệp để xử lý theo quy định.



Về người đại diện hợp pháp, văn bản ghi nhận ông Lê Thái Bình (sinh năm 1972) là người được các cổ đông sáng lập cử làm đại diện thực hiện thủ tục phá sản kể từ tháng 12/2023, thay cho ông Lê Thế Ngọc – Giám đốc cũ, đã qua đời.



Công ty được xác định không còn tài sản để phân chia, do đó các khoản nghĩa vụ tài chính và nợ phát sinh được xem là không thể thực hiện.



Theo Quyết định, SSE Corp đã hoàn tất nghĩa vụ lệ phí nộp đơn mở thủ tục phá sản là 1 triệu đồng và tạm ứng chi phí phá sản 120 triệu đồng từ năm 2013.



Trong đó, số tiền 118 triệu đồng đã được sử dụng chi trả các chi phí liên quan, số còn lại gần 2 triệu đồng đã được nộp vào tài khoản của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bình Thạnh để quyết toán.



Tòa cũng xác nhận toàn bộ việc thu, chi, thanh toán chi phí phá sản đã được Cục Thi hành án dân sự TP.HCM kiểm tra, xác nhận và chuyển giao lại cho đơn vị quản lý tài sản Sen Việt.



Quyết định phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2025.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ, các bên liên quan bao gồm doanh nghiệp, chủ nợ, cơ quan thuế, phòng đăng ký kinh doanh và các tổ chức hữu quan có quyền đề nghị Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM xem xét lại, hoặc Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM có quyền kháng nghị theo quy định pháp luật.



Theo SSC, đây là thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Phá sản 2014 và không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty mẹ.



Công ty Cổ phần Cơ khí Giống cây trồng Miền Nam từng là đơn vị thành viên thuộc hệ thống Southern Seed Corporation, hoạt động trong lĩnh vực cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là thiết bị chế biến và bảo quản hạt giống. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ, hiệu quả thấp và vướng khó khăn tài chính kéo dài, doanh nghiệp này đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán từ nhiều năm trước.

