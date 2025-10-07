Tòa căn hộ Diamond (J2): Biểu tượng sống đẳng cấp tại Jade Square

Jade Square - Điểm sáng an cư và đầu tư khu Tây Hồ Tây

Những năm gần đây, xu hướng sống "All in one", nơi không gian sống đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ: nghỉ ngơi, thư giãn, làm việc, giải trí đến chăm sóc sức khỏe ngay trong nội khu tòa nhà hoặc trong phạm vi đi lại thuận tiện, ngày càng trở thành chuẩn mực tại các đô thị lớn. Thay vì mất thời gian di chuyển, cư dân hiện đại ưu tiên những dự án tích hợp trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích: từ giáo dục, y tế, thương mại, giải trí đến không gian xanh.

Jade Square hấp lực mạnh nhu cầu an cư của gia đình hiện đại cũng như giới đầu tư nhờ xu hướng "All in one" với sự kết hợp hài hòa giữa vị trí đắt giá, pháp lý minh bạch và hệ tiện ích cao cấp, đủ đầy. Với các tiện ích đồng bộ và độc đáo được bố trí trên đa tầng không gian, từ tầng một nội khu xanh mát đến tầng khối đế thương mại - văn phòng làm việc - không gian đa chức năng và đặc biệt là tầng mái chạm mây. Tất cả được thiết kế như một hành trình sống trọn vẹn, nơi cư dân có thể vận động để khỏe mạnh, thư giãn để tái tạo năng lượng và chia sẻ, gắn kết cùng gia đình và kết nối cộng đồng cư dân tinh hoa.

Jade Square được xem là lựa chọn an cư bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa mở ra cơ hội gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư nhờ đón đầu đúng xu hướng "All in one" đang dẫn dắt thị trường.

Toà tháp Diamond (J2): Khẳng định đẳng cấp độc tôn

Phát triển trên quỹ đất 6,6 ha, Jade Square gồm ba tòa chung cư cao cấp (J1 - Ruby, J2 - Diamond & J3 – Sapphire), mỗi toà cao 26 tầng, 3 tầng hầm với 747 căn hộ, trong đó toà J2 được đánh giá là tòa căn hộ sáng giá nhất, hội tụ những giá trị độc tôn cả về vị trí, thiết kế lẫn trải nghiệm sống. Đây không chỉ là tòa căn hộ có vị trí đẹp nhất dự án mà còn thể hiện rõ ràng nhất triết lý kiến tạo một chuẩn sống đẳng cấp dành cho cư dân.

Diamond (J2) – tòa căn hộ sáng giá nhất của tổ hợp căn hộ cao cấp Jade Square

Không chỉ thừa hưởng tọa độ siêu kết nối của toàn dự án, là tâm điểm của mạng lưới giao thông huyết mạch như: Vành đai 3, Vành đai 2,5, Vành đai 2, đại lộ Tây Thăng Long, tuyến metro số 2 và số 6, toà căn hộ Diamond (J2) còn sở hữu vị trí đắt giá khi nằm trên điểm giao cắt của hai tuyến đường lớn Nguyễn Đình Tứ (30m) và tuyến số 2 (60m). Từ tòa Diamond (J2), cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống nội - ngoại khu của dự án.

Tại tòa Diamond (J2), vị thế đắt giá không chỉ là tọa độ, mà là đặc quyền cảm xúc. Mỗi góc ban công căn hộ tại J2 đều mở ra một bức tranh thị giác mãn nhãn. Tầm view của những căn góc sát mặt đường Nguyễn Đình Tứ phô diễn trọn vẹn sự xa hoa và nhịp sống sôi động của khu đô thị Ciputra đẳng cấp quốc tế. Những tầng cao hơn, cư dân sẽ được tận hưởng cảm giác choáng ngợp với tầm nhìn khoáng đạt và không gian bao la giới hạn ôm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của Sông Hồng thơ mộng. Sự hòa quyện giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên bao la này chính là sức hút không thể sao chép, một trải nghiệm sống đẳng cấp khó tìm thấy ở những dự án khác trong khu vực.

Tầm nhìn tuyệt mỹ hướng sông Hồng thơ mộng đặc biệt vào khung cảnh bình minh hay hoàng hôn

Tại Jade Square nói chung và tòa Diamond (J2) nói riêng, toàn bộ mặt ngoài của tòa nhà đều được sử dụng hệ kính hộp Low-E cao cấp, mang lại hiệu quả cách âm, cách nhiệt, chống tia tử ngoại vượt trội, đồng thời tạo nên diện mạo kiến trúc hiện đại, sang trọng cho toàn khối công trình.

Bên cạnh đó, nhằm mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân, dự án được bàn giao tiêu chuẩn cao cấp. Ngay từ sảnh đón tiếp, cư dân đã cảm nhận được sự khác biệt khi không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao sang trọng, tiện nghi và đầy tinh tế với góc dương cầm đậm chất nghệ thuật. Hệ thống 15 thang máy tốc độ cao với mật độ lý tưởng chỉ 49 căn/thang (11 căn/ 5 thang/ tầng) giúp cư dân di chuyển thuận lợi, giảm tải tối đa thời gian chờ đợi.

Thấu hiểu nhu cầu của đa dạng khách hàng, Diamond (J2) mang đến hệ căn hộ đa dạng với diện tích từ 72m² đến 155m², linh hoạt bố trí từ 2 đến 4 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Với "phiên bản giới hạn", các căn hộ 3 và 4 phòng ngủ tại tòa J2 chính là những sản phẩm đắt giá nhất. Chủ đầu tư đã kiến tạo những không gian sống này với diện tích vượt trội, tối ưu hóa công năng một cách hoàn hảo, hoàn toàn khác biệt so với các dự án cùng phân khúc.

Đặc biệt hơn, toàn bộ căn hộ 3 phòng ngủ đều được đặt ở vị trí căn góc, mang đến tầm nhìn khoáng đạt kép, tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và sự kết nối hài hòa với thiên nhiên bên ngoài. Đỉnh cao của tiêu chí "ở rộng, sống sang" phải kể đến các căn 4 phòng ngủ, được bố trí tại những tầng cao nhất (tầng 25 - 26), nơi sở hữu tầm view mãn nhãn và độc tôn nhất dự án. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình đa thế hệ hoặc mong muốn một không gian sống rộng rãi và đẳng cấp, nơi sự tiện nghi và cao cấp hòa quyện với phong cách sống văn minh, chuẩn mực.

Tiêu chuẩn nội thất bàn giao của Jade Square ở mức cao cấp, đến từ các thương hiệu danh tiếng như: Bosch; Teka, Hafele; Vicostone; Kohler; Toto, Hiwin, Panasonic…

Jade Square bàn giao theo tiêu chuẩn nội thất cao cấp liền tường

Lựa chọn Diamond (J2) làm chốn an cư, cư dân sẽ được tận hưởng hệ tiện ích chuẩn 5 sao đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu sống. Những tiện ích chăm sóc sức khỏe nổi bật như: bể bơi nước nóng bốn mùa, sân pickleball, sân bóng rổ, khu tập ngoài trời hay khu thể thao trong nhà giúp cư dân duy trì lối sống năng động, khỏe mạnh và khu thiền - yoga tầng mái mang đến những phút giây thư giãn, tái tạo năng lượng. Quảng trường trung tâm cùng biểu tượng Ngọc Bích, phòng đa năng trở thành không gian giao lưu, kết nối cộng đồng. Gia đình đa thế hệ thoải mái tận hưởng hệ tiện ích đa chức năng như gắn kết tại khu vườn nướng BBQ tầng mái, thư giãn tại đài quan sát và kính viễn vọng, khu vui chơi đa lứa tuổi, mua sắm tại khối đế thương mại,… mở ra trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi, kết hợp hoàn hảo giữa giải trí, học tập và tận hưởng.

Đặc biệt, hệ thống sạc nhanh ô tô dùng chung cho tòa nhà cũng được bố trí ngay trong tầm hầm gửi xe của tòa J2. Tất cả kiến tạo nên một môi trường sống trọn vẹn, nơi mỗi thành viên trong gia đình đều tìm thấy giá trị riêng cho mình.

Hệ tiện ích chuẩn 5 sao đặc quyền nâng tầm phong cách sống cho cư dân Jade Square

Thăng hoa trên những giá trị nền tảng độc nhất, tòa tháp Diamond (J2) đang thu hút sự quan tâm của khách hàng, trở thành tâm điểm của dự án Jade Square trong bối cảnh thị trường bất động sản Tây Hồ Tây đang khan hiếm nguồn cung, hứa hẹn khả năng bật tăng mạnh mẽ cả về tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá trong tương lai.