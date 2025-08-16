Tọa độ di sản thế giới nhân đôi giá trị cho Flamingo Cát Bà Resorts

Từ tọa độ di sản kép đến tiềm năng phát triển bền vững cho Cát Bà

Tháng 9 năm 2023 đã trở thành một cột mốc lịch sử khi UNESCO chính thức công nhận Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Đây là một bước ngoặt quan trọng, nâng tầm vị thế của Cát Bà trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sự công nhận này là lời khẳng định cho một vẻ đẹp vốn đã được vinh danh từ năm 2020, khi Vịnh Lan Hạ trở thành thành viên của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Trải rộng hơn 7.000 ha, vịnh biển quyến rũ với hàng trăm hòn đảo đá vôi phủ thảm thực vật xanh mướt, mặt nước êm đềm và những làng chài yên bình, từ lâu đã chinh phục giới chuyên môn và du khách quốc tế bởi vẻ đẹp nguyên sơ, khoáng đạt.

Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà là nơi hội tụ của 10 hệ sinh thái tiêu biểu, với 1.595 loài thực vật và hàng trăm loài động vật quý hiếm, trong đó có Voọc Cát Bà, loài linh trưởng đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Sự giao thoa độc đáo giữa rừng trên núi đá vôi, rừng ngập mặn và rạn san hô đã dệt nên một bức tranh sinh thái liên hoàn, sống động.

Nền tảng thiên nhiên đó còn được bổ trợ bởi khí hậu ôn hòa, lý tưởng cho các hoạt động nghỉ dưỡng quanh năm. Nếu mùa hè là bản giao hưởng của biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thì các mùa còn lại trong năm lại mở ra những hành trình khám phá sinh thái và văn hóa đầy chiều sâu. Loạt sự kiện "Cát Bà - Điểm hẹn bốn mùa" chính là minh chứng cho nỗ lực và tiềm năng phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Đòn bẩy từ hạ tầng và tầm nhìn chiến lược tăng trưởng kinh tế

Sức bật của Cát Bà hôm nay không chỉ đến từ nội tại mà còn được chắp cánh bởi hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đặc biệt là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam Tân Vũ - Lạch Huyện đã mở toang cánh cửa kết nối, rút ngắn ngoạn mục thời gian di chuyển từ thủ đô ra đảo ngọc.

Một động lực thể chế quan trọng khác đến từ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, hình thành một "đô thị" Hải Phòng với quy mô mới sau khi sáp nhập cùng Hải Dương. Sự hợp lực về không gian và nguồn lực này được kỳ vọng sẽ tạo ra dư địa phát triển khổng lồ, thu hút các dự án đầu tư tầm cỡ.

Tầm nhìn rộng mở hướng vịnh Lan Hạ, gia tăng sức hấp dẫn lưu trú và hiệu suất khai thác của căn hộ nghỉ dưỡng tại Flamingo Cát Bà Resorts. (Nguồn: Flamingo Holdings)

Tầm nhìn chiến lược này đã được cụ thể hóa trong Quyết định 1516 của Thủ tướng, phê duyệt quy hoạch Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, đảo Cát Hải được định vị trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế. Đây chính là khung chính sách vững chắc, là "bệ phóng" để Cát Bà cất cánh, đón nhận làn sóng đầu tư mới.

PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, khẳng định: "Cát Bà không thể đi theo lối mòn của du lịch đại chúng. Lợi thế di sản kép buộc Cát Bà phải định vị mình ở phân khúc cao cấp, trở thành một tọa độ nghỉ dưỡng sinh thái - chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế. Dòng vốn đầu tư vào đây phải là dòng vốn thông minh, biết trân trọng và phát huy giá trị di sản."

Sức hút của đảo ngọc Cát Bà đang được thể hiện rõ nét bằng những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Năm 2024, doanh thu từ phí tham quan và lưu trú đạt 225 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng này tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025. Chỉ riêng trong Quý I, lượng khách đến Cát Bà đã tăng 20,1%, kéo theo doanh thu lưu trú và ăn uống tăng 25,5%. Tính đến hết tháng 5, tổng lượng khách đã đạt hơn 1,25 triệu lượt, tăng vọt 34,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ hội đầu tư đón chu kỳ tăng trưởng mới

Dòng khách du lịch không ngừng đổ về đảo xanh Cát Bà đã tạo ra một nhu cầu khổng lồ về dịch vụ lưu trú chất lượng cao, khiến cho bất động sản dòng tiền nơi đây trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết trong mắt nhà đầu tư. Tọa lạc tại vị trí độc tôn ngay mặt tiền biển, ôm trọn tầm nhìn hướng thẳng ra Vịnh Lan Hạ, Flamingo Cát Bà Resorts đã chuyển hóa trọn vẹn món quà vô giá của thiên nhiên thành một sản phẩm nghỉ dưỡng biển đẳng cấp 5 sao và dịch vụ vận hành khác biệt.

Flamingo Cát Bà Resorts tiên phong mang đến một mô hình nghỉ dưỡng bốn mùa toàn diện, phá vỡ tính thời vụ của du lịch biển miền Bắc. Nếu mùa hè là thiên đường cho những hoạt động sôi nổi trên Vịnh Lan Hạ như chèo kayak hay du thuyền, thì khi thu đông đến, Cát Bà lại mời gọi du khách bằng những hành trình trekking xuyên vườn quốc gia hay khám phá thung lũng Việt Hải hoang sơ.

Mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh nghỉ dưỡng bốn mùa chính là hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe đẳng cấp, với hệ thống Onsen cao cấp và các liệu trình spa chuyên sâu, luôn sẵn sàng phục vụ và giúp du khách tái tạo năng lượng. Đối với nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc tối đa hóa công suất phòng và tạo ra nguồn thu nhập đều đặn, ổn định quanh năm.

Mỗi căn hộ đều là một "ốc đảo" xanh mát, nơi con người được thư giãn tuyệt đối và tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên, tạo nên sức hút đặc biệt của Flamingo Cát Bà Resorts. (Nguồn: Flamingo Holdings)

Tuy nhiên, tiềm năng khai thác chỉ thực sự trọn vẹn khi đi cùng sự an toàn pháp lý. Đây chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi và là "bảo chứng vàng" của Flamingo Cát Bà Resorts. Dự án là một trong số rất ít các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng sở hữu sổ hồng có thời hạn tới 70 năm cho căn hộ khách sạn, một tài sản đã hoàn thiện và sẵn sàng đi vào vận hành.

Việc cầm chắc trong tay "tấm khiên" pháp lý không chỉ mang lại sự an tâm tuyệt đối, mà còn cho phép chủ sở hữu toàn quyền quyết định phương án kinh doanh: tự vận hành để tối đa hóa lợi nhuận, hoặc ủy thác cho đơn vị quản lý chuyên nghiệp để an nhàn hưởng lợi.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 1,4 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một tài sản tại tọa độ di sản. Đặc biệt, chính sách nhận trước lợi nhuận khai thác lên đến 40% giá trị căn hộ trong 5 năm đầu không chỉ giúp giảm áp lực dòng tiền, mà còn là một cam kết mạnh mẽ về hiệu suất vận hành của dự án.

Hiện tại, Flamingo Cát Bà Resorts đang giới thiệu ra thị trường quỹ căn cuối cùng. Để tìm hiểu chi tiết về giỏ hàng còn lại và các chính sách ưu đãi hiện hành, quý độc giả quan tâm xin vui lòng liên hệ theo hai đầu số hotline: 090.222.8676 và 092.368.8086.