Ngày 24/11, Tập đoàn CP All thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Campuchia kể từ ngày 25/12/2026.

Theo thông báo chính thức, quyết định này được đưa ra trên cơ sở các điều khoản đã thống nhất giữa CP All và chủ sở hữu quyền thương hiệu 7-Eleven. Doanh nghiệp không công bố chi phí liên quan đến việc chấm dứt hoạt động.

Tháng 5/2020, thông qua công ty con CP All Cambodia, tập đoàn đã ký hợp đồng nhượng quyền tổng thể có thời hạn 30 năm với 7-Eleven Inc. Cửa hàng đầu tiên tại Campuchia chính thức khai trương ở thủ đô Phnom Penh vào ngày 30/8/2021.

Chỉ sau vài năm, mạng lưới cửa hàng nhanh chóng được mở rộng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2025, số lượng điểm bán bắt đầu giảm mạnh.

Theo báo cáo kinh doanh hàng quý của CP All được Nation Thailand dẫn lại, số lượng cửa hàng 7-Eleven tại Campuchia đạt 123 vào cuối tháng 6/2025, sau đó tăng lên 125 vào cuối tháng 9 cùng năm.

Đến cuối năm 2025, con số này giảm xuống còn 112 cửa hàng, trước khi tiếp tục giảm xuống 63 vào cuối tháng 3/2026 và 39 vào cuối tháng 6/2026.

Tính đến ngày 30/9/2026, mạng lưới chỉ còn 23 cửa hàng, giảm 81,6% so với mức đỉnh cùng kỳ năm trước.

Theo truyền thông khu vực, hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh sức mua đối với các thương hiệu Thái Lan tại Campuchia suy giảm sau những căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước hồi tháng 7/2025.

Việc gián đoạn hoạt động giao thương qua biên giới cũng ảnh hưởng đến nguồn cung hàng hóa, do nhiều sản phẩm tại các cửa hàng được nhập khẩu từ Thái Lan. Tuy nhiên, CP All không trực tiếp đề cập đến những yếu tố này trong thông báo chấm dứt hoạt động.

Dù dừng kinh doanh 7-Eleven, CP All vẫn duy trì sự hiện diện tại thị trường Campuchia thông qua CP Axtra, doanh nghiệp vận hành hai siêu thị bán buôn Makro tại Phnom Penh. Tập đoàn hiện nắm giữ trực tiếp và gián tiếp khoảng 60% cổ phần tại CP Axtra.

Trong khi đó, thị trường cửa hàng tiện lợi tại Campuchia vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong tháng 11/2026, chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 của Hàn Quốc đã khai trương điểm bán đầu tiên tại Campuchia, đồng thời đặt mục tiêu mở hơn 500 cửa hàng trong vòng 10 năm tới. Trước đó, một thương hiệu khác của Hàn Quốc là Emart24 cũng đã gia nhập thị trường này vào năm 2024.

Theo Nation Thailand, Inside Retail Asia, Bangkok Post