Ngày 26/11, máy đào hầm khổng lồ Giang Hải (Jianghai) của Trung Quốc đã vượt qua đê bờ nam sông Dương Tử, hoàn thành đoạn đào dài 7,46 km dưới lòng sông và tiến vào thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng đường hầm Hải Thái, được giới thiệu là đường hầm đường bộ thi công bằng máy đào khiên đào dưới nước dài nhất thế giới.

Theo Tân Hoa Xã, Hải Thái gồm 2 đường hầm song song. Nhánh bên phải vừa hoàn thành hành trình xuyên qua khu vực lòng sông, trở thành nhánh đầu tiên đạt cột mốc này. Tuy nhiên, công tác đào toàn bộ nhánh hầm vẫn chưa kết thúc.

Công trình có tổng chiều dài tuyến kết nối 39,07 km, nối quận Hải Môn thuộc thành phố Nam Thông ở bờ bắc với thành phố Thái Thương thuộc Tô Châu ở bờ nam, đều nằm trong tỉnh Giang Tô. Riêng phần đường hầm dài khoảng 11,185 km, trong đó 2 đoạn thi công bằng máy đào khiên đào có chiều dài lần lượt 9.315 m và 9.326 m.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2022, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 35,74 tỷ nhân dân tệ (gần 139 nghìn tỷ đồng). Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2028.

Để thực hiện dự án, Trung Quốc sử dụng 2 máy đào hầm đường kính siêu lớn mang tên Giang Hải và Thương Uyên, đều được nghiên cứu, chế tạo trong nước. Trong đó, Giang Hải có đường kính đào tối đa 16,64 m, tương đương chiều cao một tòa nhà khoảng 5 tầng. Cỗ máy bắt đầu hoạt động từ bờ bắc sông Dương Tử vào tháng 4/2025, trước khi tiến vào khu vực dưới lòng sông vào tháng 9 cùng năm.

Theo Meng Defeng, người phụ trách thi công bằng máy đào khiên đào của Cục 14 thuộc Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc, thiết bị duy trì tốc độ đào trung bình khoảng 20 m mỗi ngày.

Để bảo đảm tiến độ, hàng trăm kỹ sư và công nhân phải làm việc luân phiên, liên tục theo dõi tình trạng thiết bị, lắp đặt các tấm bê tông tạo thành vỏ hầm và bơm vữa gia cố kết cấu. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, vào đầu tháng 10/2026, hơn 600 nhân sự được huy động làm việc luân phiên tại công trường, khi máy Giang Hải vượt mốc đào 8.000 m.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán tháng 2/2026, hơn 700 nhân sự đã ở lại công trường để duy trì hoạt động của 2 máy đào hầm. Riêng tổ vận hành máy Giang Hải từng được ghi nhận có khoảng 220 người.

Thách thức lớn nhất nằm ở điều kiện địa chất phức tạp dưới lòng sông. Tại những vị trí sâu nhất, máy đào phải hoạt động trong môi trường chịu áp lực nước lên tới 7,5 bar, tương đương áp suất ở độ sâu khoảng 75 m dưới nước.

Các kỹ sư phải liên tục giám sát áp suất, độ ổn định của nền đất và mức độ mài mòn đầu cắt. Việc thay thế dụng cụ đào trong môi trường áp suất cao đòi hỏi nhân sự được đào tạo chuyên biệt, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo Nhân Dân nhật báo, công trình đối mặt 4 thách thức chính gồm chiều dài đào lớn, đường kính hầm rộng, áp lực nước cao và độ sâu thi công đáng kể.

Khi hoàn thành, đường hầm Hải Thái sẽ có 6 làn xe, phục vụ giao thông hai chiều với tốc độ thiết kế 100 km/h. Công trình dự kiến giúp phương tiện vượt sông Dương Tử giữa Nam Thông và Tô Châu trong khoảng 10 phút, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển so với các tuyến đường hiện hữu.

Đường hầm cũng tạo thêm hành lang vận tải giữa phía bắc tỉnh Giang Tô với khu vực phía nam tỉnh và Thượng Hải, nơi tập trung nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics lớn.

Khác với cầu vượt sông, đường hầm không chiếm không gian của tuyến đường thủy phía trên, giúp tàu thuyền tiếp tục lưu thông trên sông Dương Tử. Công trình cũng ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sương mù hoặc gió mạnh so với các tuyến cầu lớn.

Dự án Hải Thái nằm trong nỗ lực mở rộng mạng lưới giao thông tại vùng đồng bằng sông Dương Tử. Cùng khu vực, Trung Quốc đang xây dựng đường hầm Sùng Thái, dự kiến phục vụ tàu cao tốc chạy với tốc độ tới 350 km/h.

Theo Xinhua, The Paper