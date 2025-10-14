Toàn bộ sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ của Shark Nguyễn Hòa Bình trước khi bị bắt

Từ sinh viên mê lập trình đến doanh nhân công nghệ

Trước khi vướng vòng lao lý, ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981) thường được biết đến với tên gọi Shark Bình. Shark Bình sinh ra và lớn lên ở Hà Tây (cũ) và có niềm đam mê với công nghệ từ khi còn là học sinh chuyên Toán.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông thi đỗ khoa Công nghệ (nay là ĐH Công nghệ) thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ khi còn là sinh viên, Shark Bình đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trong cuộc thi công nghệ như trí tuệ Việt Nam, Vifotec, tài năng tin học trẻ,… Về sau, ông tốt nghiệp thêm bằng Thạc sĩ Tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản).

Shark Bình hồi đi du học Nhật Bản (Ảnh: FBNV)

Năm 2001 - khi vẫn đang là sinh viên 20 tuổi, Shark Bình đã thành lập công ty PeaceSoft - khởi đầu cho hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Chỉ trong 3 năm PeaceSoft đã có đơn vị đầu tư và mua cổ phần. Thời điểm đó, công ty của Shark Bình được định giá khoảng 6 triệu USD và anh sở hữu khối tài sản hơn 2 triệu USD.

Ban đầu, PeaceSoft tập trung phát triển phần mềm và thương mại điện tử, sau đó mở rộng sang mảng thanh toán trực tuyến, logistics, blockchain và công nghệ tài chính. Đây cũng là tiền thân của NextTech Group, hệ sinh thái công nghệ mà Shark Bình xây dựng sau này.

Shark Bình năm 2006 (Nguồn: @ngocdiep.tv)

Năm 2013, PeaceSoft tái cấu trúc, chuyển thành NextTech Group và Shark Bình giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Ngoài thị trường Việt Nam, hiện nay Nexttech đã phát triển hàng chục chi nhánh với hàng trăm nhân viên tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau như Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan.

Với sự phát triển nhanh chóng, NextTech được mệnh danh là “Alibaba của Việt Nam” và được bầu chọn là 1 trong top 10 doanh nghiệp có sức ảnh hưởng đến sự phát triển internet tại Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017. Hiện tại doanh nghiệp có hơn 20 nền tảng công nghệ và bao phủ 4 lĩnh vực chính: Thương mại điện tử (E-commerce), Thanh toán điện tử (Fintech), Kho vận hậu (E-logistic) và Đầu tư khởi nghiệp (Start-up Venture).

Năm 2019, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp Next100 của NextTech ra đời. Cũng trong năm này, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình tham gia chương trình gọi vốn nổi tiếng trên truyền hình và được biết đến rộng rãi với cái tên Shark Bình.

Một số cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của NextTech

Khối tài sản

Với sự nghiệp như vậy, nhiều người cho rằng Shark Bình đang sở hữu khối tài sản đáng kể.

Bản thân Shark Bình cũng từng trực tiếp trả lời câu hỏi: "Shark Bình giàu cỡ nào?" trong một video TikTok đăng tải hồi đầu năm 2024.

"Tôi là một người rất giàu tình nghĩa. Đối với tôi, sống tình nghĩa mới là quan trọng nhất. Còn về tiền bạc, vật chất, tôi đã qua giai đoạn phải lo cơm, áo, gạo, tiền, có kiếm nhiều tiền hơn tôi cũng không thể tiêu được. Tôi mong muốn được mọi người nhìn nhận là một người giàu tình nghĩa thay vì có nhiều tiền bạc" - Shark Bình nói.

(Ảnh: FBNV)

Thực tế, ở vị trí người sáng lập kiêm Chủ tịch NextTech Group với giá trị thị trường lên đến hàng tỷ USD, Shark Bình hiếm khi chia sẻ tài sản cá nhân như nhà cửa hay xe cộ. Thông tin hiếm hoi được chia sẻ là căn biệt thự ở khu vực Hà Đông (Hà Nội) - nơi mà cả gia đình Shark Bình đang sinh sống.

Thay vào đó, thông tin tài sản được xác nhận chủ yếu liên quan đến NextTech - tập đoàn sở hữu một chuỗi các dự án lớn như FastGo, Ngân Lượng, Vimo hay mPOS,…

Tuy nhiên thông tin từ báo Đại biểu nhân dân, từ năm 2018 - 2020 là chuỗi 3 năm thua lỗ liên tiếp của NextTech. Cụ thể năm 2018, doanh nghiệp báo lỗ 60 triệu đồng và tăng lên lỗ hơn 17 tỷ đồng vào năm 2020. Thua lỗ trong giai đoạn này còn khiến vốn chủ sở hữu của NextTech bị âm.

Theo Người lao động, tại thời điểm tháng 12/2020, NextTech nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Hòa Bình và ông Nguyễn Huy Hoàng góp 400 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Huy Hoàng và Shark Bình có đăng ký cùng địa chỉ thường trú.

Đến năm 2021, theo báo Đại biểu nhân dân, NextTech bất ngờ báo lãi 73 tỷ đồng, sang năm 2022, doanh thu tài chính tụt xuống mốc 52 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của NextTech đang ở mức 147 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2018 (39 tỷ đồng). Lượng tiền mặt của doanh nghiệp ở mức gần 5 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2023, vốn điều lệ của NextTech bất ngờ giảm mạnh, chỉ còn khoảng 4,2 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Hòa Bình sở hữu 2,94 tỷ đồng, tương đương 70% vốn.

Về các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn NextTech, Ngân Lượng được xem là “con gà đẻ trứng vàng”. Doanh nghiệp thành lập ngày 10/9/2012, có tên gọi cũ là Công ty cổ phần Ngân Lượng và sau đó đổi thành Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng. Ngân Lượng hoạt động chính trong dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính…

Khởi đầu với số vốn 52,7 tỷ đồng, Ngân Lượng nhiều lần tăng vốn điều lệ, có thời điểm lên đến gần 370 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1/2024, vốn điều lệ giảm về mức ban đầu 52,7 tỷ đồng.